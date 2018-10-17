Hilal Cebeci Cennet Mahallesi, Tatlı Kaçıklar, Biz Boşanıyoruz gibi birçok dizide rol alarak hem başarısı ile hem de güzelliğiyle gündeme geldi. "Köylü Güzeli" ismini verdiği ilk albümünü 1999 yılında çıkaran Cebeci'nin bu albümü Kral Tv Müzik Ödülleri kapsamında "Yılın en iyi çıkış yapan bayan şarkıcısı" ödülünü kazanmıştır. Peki, Hilal Cebeci kimdir? Hilal Cebeci kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

HİLAL CEBECİ KİMDİR?

Hilal Cebeci, 3 Temmuz 1976'da İstanbul'da doğdu. Cebeci, 1993 yılında Eyyüp Bayram, Sinan Erkoç ve Uğur Sönmezsoy gibi isimler ile çalışarak müzik kariyerindeki ilk ses deneyimini gerçekleştirmiştir. Bu tarihlerde özel televizyon kanallarındaki müzik programlarında yayınlanmak üzere pek çok şarkıcı gibi dönemin sevilen şarkılarına klipler çekmiş ve televizyonlarda ilk kez izleyici karşısına çıkmıştır. Kariyerine kendisinin kurduğu bir fasıl grubu ile İstanbul'un ünlü otellerinin restoranlarında fasıl yaparak devam etmiştir. Eğitim hayatını devam ettirdiği Hamza Paşa Kız Meslek Lisesi'nden 1994 yılında mezun olan Cebeci, üç yıl boyunca İstanbul'un çeşitli gece kulüplerinde sahne almıştır.

"Köylü Güzeli" ismini verdiği ilk albümünü 1999 yılında çıkaran Cebeci'nin bu albümü Kral Tv Müzik Ödülleri kapsamında "Yılın en iyi çıkış yapan bayan şarkıcısı" ödülünü kazanmıştır. Ayrıca Yakın Doğu Üniversitesi tarafından 2000 yılının en iyi çıkış yapan kadın şarkıcısı ödülüne layık görülmüştür. İlk albümünümüm getirdiği yankıyla 1999-2000 yılları arasında tüm Türkiye'de verdiği birçok halk konserleriyle kariyerini devam ettirmiştir. Köylü Güzeli albümü 400.000 satmıştır.

2000 yılında Atv'de primetime'da ”Alo Yarışma” adlı bir Tv programı sunmuştur ve ünlüleri ağırlamıştır. 2001'de Ersin Pertan tarafından yönetilen ”Şarkıcı” filminde rol almıştır. Sonraları ”En Güzel Ben Severim” isimli ikinci albümünü çıkarmış, fakat bu albümden istenilen başarı elde edilememiştir.

2003'te Cebeci, üçüncü albümü olan ”Yükselme Zamanı” ile ilk albümdeki başarısını tekrar yakalamıştır. Bu albümden çıkan İpe İpe klibinde Jennifer Lopez, Shakira ve Kylie Minogue'un kliplerindeki kostümler kullanılmış ve klip büyük sükse yaratmıştır. Doğuş'la düet yapıp klibini de birlikte çektikleri Üzülürsün klipleri de oldukça dikkat çekmiş ve şarkı, yılın en sevilen slow parçaları arasında yerini almıştır. Ayrıca albümdeki İnşallah (Ayırma Bizi Tanrım) şarkısı da Hilal Cebeci'nin çıktığı her program en çok istek alan şarkısı olmuştur. Albüme adını veren Yükselme Zamanı ise radyolarda sık sık çalmıştır Albüm 130.000 tirajına ulaşmıştır. Bu albümle birlikte pek çok TV programına, yarışmalara ve talk showlara (özellikle Zaga'ya defalarca) konuk olmuş, pek çok dergiye kapak olmuştur.

2004 yılında Star TV için çekilen Biz Boşanıyoruz adlı dizide başrol oynamıştır. Dizi 13 bölüm sürmüştür. Ardından dizinin devamı olarak aynı kanala çekilen Şöhretler Kebapçısı adlı dizide aynı karakterle yine 13 bölüm boyunca rol almıştır. 2005 yılında Kim Gitsin isimli 4. stüdyo albümünü çıkaran Hilal Cebeci, albümün ilk videosunu Azize şarkısına çekmiştir. 2006 yılında Aydın'ın Show TV'deki sabah programında bayan sunucu olarak sabah programına başlamıştır. 2007 yılında ise yine Show TV'de Mehmet Ali Erbil'in Aşk Olsun isimli eğlence programında bayan sunucu olmuştur.

2008 yılında Gelmişime Geçmişime adını verdiği bir dijital maxi single hazırlamıştır. Bu single'da Buz Gibi (Koyar mı Acılar), Bıraktım Eski Romantik Huyumu ve Gelmişime Geçmişime gibi şarkılar yer almıştır. 2010 yılının Aralık ayına gelindiğinde MUSICOM adlı plak şirketi ile anlaşma imzalayan Hilal Cebeci, Suat Suna imzalı Aşk İçin klibiyle müzik kanallarında boy göstermeye başlamıştır. Erdem Yörük'ün aranjörlüğünde ve kendi yönettiği klibiyle beğeni toplayan şarkı Web'de sık dinlenenler arasında yerini almıştır. 2011 yılının Temmuz ayında Panpiş akımını başlatan Hilal Cebeci şu anda 1 milyondan fazla takipçi ile Türkiye'de ve dünyada en fazla takipçiye sahip ünlülerden biri.

Aynı yılın Kasım ayında Doğuş ile müzikal anlamda yeniden bir araya gelen Cebeci, Doğuş'un kült şarkısı Gamsız'a remix hazırlayıp bir de beraber klip çekti. 2012 yılının Mart ayı itibarıyla Özür Dilersen isimli yeni bir dijital single çıkarmıştır ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde sahne çalışmalarına yoğun ve etkin olarak devam etmektedir.

HİLAL CEBECİ DİSKOGRAFİSİ

2001: En Güzel Ben Severim

2003: Yükselme Zamanı

2005: Kim Gitsin

2008: Gelmişime Geçmişime

2010: Aşk İçin

2011: Gamsız Remix / Doğuş düeti

2012: Özür Dilersen

2014: Senden İyi Yaparım

HİLAL CEBECİ'NİN KLİPLERİ

1994: Ellerim Bomboş

1994: Sana Neler Edeceğim

1999: Köylü Güzeli

2000: Bir Sen Bir de Ben

2001: Sen Yan Derdine

2001: Mum Yak da Ara

2003: İpe İpe

2003: Üzülürsün (Doğuş ile düet)

2005: Azize

2010: Aşk İçin

2011: Gamsız Remix / Doğuş ile beraber

2012: Özür Dilersen (Version)

2014: Senden İyi Yaparım

HİLAL CEBECİ'NİN FİLMOGRAFİSİ

2000: Tatlı Kaçıklar

2000: Olacak O Kadar

2001: Şarkıcı

2004: Biz Boşanıyoruz

2004: Şöhretler Kebapçısı

2006: Cennet Mahallesi

2008: Aşkım Aşkım

HİLAL CEBECİ'NİN KAZANDIĞI ÖDÜLLER

Kral TV Video Müzik Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Bayan Şarkıcı - 2000

Yakın Doğu Üniversitesi En İyi Çıkış Yapan Bayan Şarkıcı - 2000

Webrazzi Ödülleri Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Kişi - 2013

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