"Bugün ne pişirsem?" sorusunu "Bugün sağlıklı ne pişirsem? sorusuyla değiştirmek istiyorsanız sizler için muhteşem bir tarifimiz var. Hindi köfteyi denedikten sonra eliniz kırmızı ete gitmeyecek! "Hindi köfte nasıl yapılır?" diyorsanız hindi köfte tarifi ve malzemeleri haberimizde.

HİNDİ KÖFTE MALZEMELER

Yarım kilo hindi kıyma

1 adet ince kıyılmış soğan

5-6 dal Frenk soğanı

1 diş sarımsak

2 kaşık rendelenmiş kaşar peyniri





HİNDİ KÖFTE NASIL YAPILIR?

Fırını 220 derecede ısıtın. Bir kapta malzemeleri tuz ve karabiber ekleyerek karıştırıp hafifçe yoğurun. Elinizle yuvarlayarak şekil verin. Yaklaşık 20 küçük köfte elde edeceksiniz. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizip 15 dakika kadar pişirin. Tepsiyi çıkarıp köftelerin tersini çevirin, 10 dakika daha pişirdikten sonra sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun...

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