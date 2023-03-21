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Hisse fonları geri döndü

Borsa İstanbul'un yüzde 0,24 değer kaybettiği son 1 ayda BES hisse senetleri fonları yüzde 6 değerlendi. Geçtiğimiz ay borsadaki düşüş nedeniyle altın fonlarına liderliği kaptıran bir çok hisse fonunda kazançlar yüzde 8 ile 13 arasında gerçekleşti. İş Bankası İştirak Endeksi fonu katılımcılarına yüzde 13 kazandırdı. Taşıyacağı asgari hisse senedi oranı yüzde 10'den yüzde 30'a çıkarılan devlet katkısı fonları geçtiğimiz 1 ayı pozitif rakamlarla kapattı.

Hisse fonları geri döndü

Borsa İstanbul'un bir yandan deprem bir yandan seçim ve üçüncü olarak ABD ve Avrupa'da bankalara ilişkin olumsuz gelişmeler nedeniyle yüzde 0,24 değer kaybettiği son 1 ayda Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) hisse senetleri fonları yüzde 6 değerlendi. Geçtiğimiz ay borsadaki düşüş nedeniyle altın fonlarına liderliği kaptıran bir çok hisse fonunda kazançlar yüzde 8 ile 13 arasında gerçekleşti. İş Bankası İştirak Endeksi fonu katılımcılarına yüzde 13 kazandırdı. Yine de ortalama kazançlara bakıldığında altın fonlarının getirisi yüzde 6.46 ile geçtiğimiz 1 ayda en çok getiri sağlayan grup oldu. Başlangıç ve endeks fonlarında getiri yüzde 3.48 profesyonellerin yönettiği değişken fonlarda kazanç yüzde 3.41 oldu. Para piyasası fonları ise her zamanki gibi en az artan fon kümesi olarak dikkat çekti.

BÜYÜK ŞİRKETLERE YATIRIM YAPIYORLAR

Son 1 ayda İş Bankası İştirak Endeksi fonunun ardından Fiba Emeklilik Hisse Senedi Grup fonu yüzde 12 ve Türkiye Hayat BİST30 Dışı Şirketler fonu yüzde 11 ile üçüncü sırada yer aldı. Endeksin gerilediği bir dönemde bir çok hisse fonunun iyi getiri sağlaması fon yöneticilerinin gidererek daha profesyonelleşmeleri ve BES fonlarının borsanın büyük şirketlerine yatırım yapmalarına bağlanıyor. Bir çok agresif değişken fonun da listeye girmesi bu fonların yönetimi açısından önemli ipuçları veriyor. Son 1 ayda en çok getiri sağlayan fon listesine girenlerin son 1 yılda da yüzde 201'e kadar önemli getiri sağladıkları görülüyor.

DEVLET KATKISINDA İLK KARNE OLUMLU

Diğer yandan taşıyacağı asgari hisse senedi oranı yüzde 10'den yüzde 30'a çıkarılan devlet katkısı fonları da geçtiğimiz bir ayı pozitif rakamlarla kapattı. Endeksin negatif değer aldığı ortamda bir çok devlet katkısı fonu ve katılım fonları devlet katkısı fonları yüzde 2'yi aşan getiriler sağladı. Yine ağırlıklı olarak borsanın devlerine yatırım yapan devlet katkısı fonlarının getiri farklılaşmasında bu durumun etkili olduğu biliniyor. Böylece yeni dönemde devlet katkısı fonlarının ilk karnesinin de iyi olduğu söylenebilir.

AYLIK GETİRİ ALTINDA YÜKSEK

Son 1 ayda BES fonlarında bu gelişmeler yaşanırken dolar yüzde 0,76 Euro yüzde 0,85 mevduat 1.34 ve altın yüzde 6.26 getiri sağladı. BİST 30 endeksi yüzde 2.39 ve BİST 100 yüzde 0,24 düştü. 1 aylık enflasyon ise yüzde 3.14 oldu. Son 1 yılda ise mevduat yüzde 15,72 Euro yüzde 23.78, altı yüzde 28.06, dolar yüzde 28.55, BİST 30 yüzde 131 ve BİST 100 yüzde 136 değer kazandı. Bir yıllık dönemde enflasyon yüzde 55.18 oldu.

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