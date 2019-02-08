Hizan'da kış güzelliği

Bitlis'in Hizan ilçesi, kış aylarında taş evleri ve doğal güzellikleriyle fotoğraf sanatçıları ve ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

AA'nın haberine göre derin vadi sırtlarına kurulu köylerdeki çok katlı tarihi taş evler, kış aylarında kar yağışıyla beraber seyrine doyulmaz manzaralar oluşturuyor.

İnanç turizmiyle de ön plana çıkan ilçe, renkli dokusu ve el değmemiş mekanlarıyla her yıl birçok yerli ve yabancıyı ağırlıyor.

Kar yağışının ardından kartpostallık görüntülerin oluştuğu köyler, fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

Hizan Fotoğrafçılar Derneği Başkanı Mahmut Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de nadir görülen taş evlerin kış aylarında güzel görüntüler oluşturduğunu söyledi.

Fotoğraf tutkunlarının soğuk havaya rağmen bölgeye geldiğini anlatan Özdemir, "Türkiye'nin çeşitli yerlerinden bu taş evleri görmek ve fotoğraflamak isteyen birçok fotoğraf sever arkadaşımız var. Bunlar zaman zaman buralara gelerek fotoğraf çekip arşivlerine eklemek istiyor" dedi.

Fotoğrafçı Menderes Ekinci de Hizan'ın taş evlerinin turizm açısından önemli olduğunu, birçok kişinin ilçenin güzelliklerini görmek için bölgeye geldiğini ifade etti.