Hollanda, İran'daki büyükelçisini geri çağırdı!

Hollanda, İran Büyükelçisi'nin geri çağırdığını açıkladı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok tarafından yapılan açıklamada, Tahran'daki Hollandalı diplomatların sınır dışı edilmesi nedeniyle böyle bir karar alındığı belirtildi.

Blok, "Elçimizi çağırarak Tahran'daki durumla ilgili danışmaya karar verdik. Karar, iki Hollandalı elçilik çalışanının sınır dışı edilmesinin ardından verildi. Bu kabul edilemez" ifadelerini kullandı.