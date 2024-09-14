Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Almanya Holstein Kiel: 1 - Bayern Münih: 6 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Holstein Kiel: 1 - Bayern Münih: 6 | MAÇ SONUCU

        Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Holstein Kiel'ı 6-1 mağkup etti. Harry Kane (3), Jamal Musiala, Nicolai Remberg (kk) ve Michael Olise'nin golleriyle farklı kazanan Bayern Münih, puanını 9'a yükseltti ve sezona 3'te 3 yaparak başladı. Holstein Kiel ise haftayı puansız tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2024 - 22:33 Güncelleme: 14.09.2024 - 22:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayern Münih'ten gol yağmuru!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Holstein Kiel ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Holstein'de oynanan müsabakayı kazanan 6-1'lik skorla Bayern Münih oldu.

        Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Jamal Musiala, 7, 43 ve 90+1. dakikada Harry Kane, 13. dakikada Remberk (k.k.) ve 65. dakikada Olise kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü 82. dakikada Gigovic'ten geldi.

        Bayern'de Sacha Boey maça 11'de başladı ve 64. dakikada yerini Laimer'e bıraktı.

        Bu sonuçla Bayern, ligde 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürdü. Holstein ise 0 puanla son sırada kaldı.

        Ligin bir sonraki haftasında Bayern, Werder Bremen ile oynayacak. Holstein ise Bochum'a konuk olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Arif Güran: Akraba bile olsa bu işten vazgeçmem
        Arif Güran: Akraba bile olsa bu işten vazgeçmem
        Aslantepe'de resital!
        Aslantepe'de resital!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fren yerine gaza basınca
        Fren yerine gaza basınca
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Bariyerlere çarparak yaşamını yitirdi
        Bariyerlere çarparak yaşamını yitirdi
        Sıhhiye Metrosu'nda kadın cinayeti: Öldürdü 'O benim karım' dedi
        Sıhhiye Metrosu'nda kadın cinayeti: Öldürdü 'O benim karım' dedi
        Casemiro transferi neden gerçekleşmedi?
        Casemiro transferi neden gerçekleşmedi?
        Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 262'ye yükseldi
        Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 262'ye yükseldi
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        Linç edilen güzel ortaya çıktı
        Linç edilen güzel ortaya çıktı
        Kuzey Kore çöp balonu göndermeyi sürdürüyor
        Kuzey Kore çöp balonu göndermeyi sürdürüyor
        Sevgilisini öldürdü! İşte villadaki dehşetin ayrıntıları!
        Sevgilisini öldürdü! İşte villadaki dehşetin ayrıntıları!
        İstanbul'da şoke eden gıda denetimi!
        İstanbul'da şoke eden gıda denetimi!
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Sahnede yumruklu kavga
        Sahnede yumruklu kavga
        Beşiktaş yabancı sınırına uydu!
        Beşiktaş yabancı sınırına uydu!
        Dilinizin rengi sizi uyarıyor olabilir!
        Dilinizin rengi sizi uyarıyor olabilir!
        Salim'in işçisi R.A.'ya o mesaj soruldu!
        Salim'in işçisi R.A.'ya o mesaj soruldu!
        Cumanın efendisi döndü
        Cumanın efendisi döndü