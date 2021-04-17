Kanada'dan Hong Konglular için özel göç girişimi 0:00 / 0:00

Reuters / HABERTURK.COM

Kanada’nın Göçmenlik Bakanlığı sözcüsü cuma günü yaptığı açıklamada, Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun başlattığı Hong Kong sakinlerine yönelik özel göç girişiminin ilk üç haftasında 500'ün üzerinde başvuru aldığını söyledi.

HONG KONG ÖĞRENCİLERİNE ÇALIŞMA İZNİ

Kanada üniversitelerinden mezun olan Hong Kong öğrencilerinin mezun olma ayından itibaren üç yıllık çalışma izni için başvurabileceğini açıklayan sözcü, Hong Kong gençlerinin Kanada'da eğitim görmesini ve çalışmasını kolaylaştıracağını söyledi.

TOPLAMDA 503 ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU

Kanada’nın Göçmenlik Bakanlığı Basın Sekreteri Alexander Cohen, programın açıldığı ilk hafta olan şubat ayında toplam 503 çalışma izni başvurusu ve 10 çalışma izni uzatma başvurusu alındığını açıklandı.

HONG KONG BANKALARINDAN KANADA'YA SERMAYE AKIŞI

Reuters’ın haberine göre Kanada’ya uluşan sermaye akışı 2019 yılında başlayan olaylar sonrasında yaklaşık 10,000 Kanada dolarına tekabül ediyor. Özel göç girişimi programını kapsamında açıklama yapan Kanada, ‘‘Çin'in Ulusal Güvenlik Mevzuatı ile ilgili uluslararası toplumun ciddi endişelerini paylaşıyor ve barışçıl protesto hakkını, ifade özgürlüğünü ve toplanma özgürlüğünü güçlü bir şekilde destekliyoruz’’ ifadelerini kullandı.

ÇİN- KANADA ARASINDA GERGİNLİK

Çin, Kanada'nın bu özel göç girişimini, protestoculara ve suçlulara yönelik iltica hakkı olarak görüyor ve şiddetle eleştiriyor.

NE OLMUŞTU?

1997 yılına kadar İngiliz sömürgesi olan Hong Kong, 1997 yılından itibaren Çin’e bağlı özel idari bir sistemle ‘‘iki sistem tek devlet’’ şeklinde yönetiliyor. Hong Kong’da 2019’da başlayan hükümet karşıtı protestolar sonrası, Çin, Hong Kong'da uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasası’nı hayata geçirdi. Bu yasa merkezî hükümete karşı eylemlere yasaklayan tasarılar içeriyordu. Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında çok sayıda kişi tutuklanmıştı. Protestoların asıl sebebini, Haziran 2019'da Çin'e ''Suçluların İadesi Anlaşması'' oluşturuyor. Hong Kong Başbakanı Carrie Lam yasa tasarısını o dönem askıya almasına rağmen ülkede merkezî hükümete karşı protestolar büyüdü.