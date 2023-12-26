HSK atama kararnamesi Resmi Gazete'de Resmi Gazete'de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) atama kararnamesiyle 510 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımladı.

AA'nın haberine göre; HSK Birinci Dairesinin adli yargıda 484, idari yargıda ise 26 hakim ve savcının görev yeri değişikliğini kapsayan kararnamesi ile 510 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.