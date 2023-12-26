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        HSK atama kararnamesi Resmi Gazete'de

        Resmi Gazete'de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) atama kararnamesiyle 510 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 00:29 Güncelleme: 26.12.2023 - 00:29
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        HSK atama kararnamesi Resmi Gazete'de
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        Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımladı.

        AA'nın haberine göre; HSK Birinci Dairesinin adli yargıda 484, idari yargıda ise 26 hakim ve savcının görev yeri değişikliğini kapsayan kararnamesi ile 510 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

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