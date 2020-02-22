Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'la 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir maç sonunda açıklamalar yaptı. Hüseyin Çimşir'in açıklamaları şöyle:

"Bugün maçın geneline baktığımız zaman 1 puan sevindirici. Özellikle maçın başında da söylemiştim, Beşiktaş topa sahip olan bir takım. Biz topu bir dönem onlara verdik ama topu kazandıktan sonra top kayıpları yaptık, geçişle alakalı sıkıntılar yaşadık."

"İkinci yarıya başlarken baskı bekliyorduk ama 45-65 arası ciddi bir baskı oldu. 70'ten sonra oyuna ortak olduk. Ondan sonra da pozisyon verdik ama son dakikada golü atmak, bu taraftarın önünden 1 puan kazanmak önemliydi."

"Biz buraya hakkımızla geldik. Bizim bir hedefimiz var. Bunun doğrultusunda çalışıyoruz. Kimsenin bize 1 puan verdiği yok, emek veriyoruz. Oyuncularımı kutluyorum. Maçı bırakmamak gerekiyor son düdüğe kadar. Pes etmeden biz, üstümüze düşeni yapmaya çalışıyoruz. Takımın o mücadelesinden ve kaybetmeme isteğinden memnunum. İnşallah hedeflerimize ulaşırız."