Yaz geliyor… İstanbul’un sayfiye yeri Adalar, en kalabalık günlerini yaşamaya hazırlanıyor. Tabii Adalar deyince de akla hemen faytonlar geliyor. Fakat Adalar’ın simgesi faytonlara koşulan atların dramı malum...

Sağlıksız koşullarda çalıştırılan, kötü muameleye maruz kalan, kazalara kurban giden, kışın ise ormana terk edilen, tüm bu eziyet karşısında da ancak 2 yıl yaşayabilen atların kötü yaşam koşulları yıllardır gündemden düşmüyor. Gelin görün ki birçok sivil toplum kuruluşunun faytonların kaldırılmasına yönelik yaptığı girişimler ise henüz net bir karşılık bulmuş değil.

ELEKTRİKLİ FAYTONLAR TANITILMIŞTI

Atları kurtarıp özgürlüklerine kavuşturmak adına düzenlenen kampanyalar sonucunda geçen yıl İBB harekete geçmiş ve Adalar’da atlı faytonlar yerine elektrikli faytonların çalışması için proje başlatıldığı açıklanmış, hatta geçen yıl haziran ayında elektrik faytonların tanıtımı yapılmıştı. Aradan geçen bir yılda atlı faytonlar çalışmaya devam ediyor.

ADALAR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Şimdi, yaz öncesi faytonlara koşulan atların durumu merak konusu. Özellikle de Kuşadası’nda atlı faytonlar yasaklanmışken… Dün Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül’ün sosyal medya hesabından yapılan ‘Kuşadası'nın ardından bizler de, Adalar Belediyesi olarak fayton faaliyetlerinin son bulduğunu ve atlarımızı emekliye ayırdığımızı kamuoyu ile paylaşmaktan mutluluk duyuyorum’ açıklaması önce heyecan yaratmış, ardından açıklamanın sahte bir hesaptan yapıldığı duyurulmuştu.

— Adalar Belediyesi (@adalarbld) May 15, 2019

— Adalar Belediyesi (@adalarbld) May 15, 2019

YETKİ İBB’DE

Zaten Adalar’daki atlı faytonlarla ilgili karar verme yetki ve sorumluluğu da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde… Peki İBB atlı faytonları yasaklamayı düşünüyor mu? Elektrik fayton projesi ne aşamada? Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan araştırdı… İBB yetkilileri, elektrikli fayton çalışmasının sürdüğünü, atlı faytonların şimdilik devam edeceğini açıkladı…