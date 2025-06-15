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        Haberler Magazin İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses'ten imalı Babalar Günü mesajı: Sevgisizliği gördükçe sevmeyi öğrendim - Magazin haberleri

        Ahmet Tatlıses: Sevgisizliği gördükçe sevmeyi öğrendim

        Babası İbrahim Tatlıses ile küs olan Ahmet Tatlıses, Babalar Günü'nde imalı bir paylaşımda bulundu; "Ben babamdan sevgiyle büyümedim belki ama sevgisizliği gördükçe sevmeyi öğrendim"

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        Habertürk
        Giriş: 15.06.2025 - 17:06 Güncelleme: 15.06.2025 - 17:06
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        "Sevgisizliği gördükçe sevmeyi öğrendim"
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        Uzun bir süredir babası İbrahim Tatlıses ile küs olan Ahmet Tatlıses, Babalar Günü'nde dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

        "KULLANILDIM AMA KIRILMADIM"

        Ahmet Tatlıses, Babalar Günü'nü "Ben babamdan sevgiyle büyümedim belki ama sevgisizliği gördükçe sevmeyi öğrendim. Ömrümü verdim. Kendimi değil, yüreğimi sundum. Kimi zaman bir kalkan, kimi zaman bir gölge oldum. Kullanıldım, ama kırılmadım. Eğilmedim. Duruşumdan, karakterimden bir öğün bile vazgeçmedim. Ben sadece baba olmadım; ağabeydim, dayıydım, amcaydım, kardeştim... Dostuma dost, düşmanıma mesafeydim. Evlat büyüttüm, torun sevdim, yürek taşıdım. Hayat beni yormaya çalıştı, ben hayata dik durarak cevap verdim. Bugün Babalar Günü... Ben sadece baba değil, baba gibi baba oldum. Allah'ın izniyle öyle de kalacağım" sözleriyle kutladı.

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