Uzun bir süredir babası İbrahim Tatlıses ile küs olan Ahmet Tatlıses, Babalar Günü'nde dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"KULLANILDIM AMA KIRILMADIM"

Ahmet Tatlıses, Babalar Günü'nü "Ben babamdan sevgiyle büyümedim belki ama sevgisizliği gördükçe sevmeyi öğrendim. Ömrümü verdim. Kendimi değil, yüreğimi sundum. Kimi zaman bir kalkan, kimi zaman bir gölge oldum. Kullanıldım, ama kırılmadım. Eğilmedim. Duruşumdan, karakterimden bir öğün bile vazgeçmedim. Ben sadece baba olmadım; ağabeydim, dayıydım, amcaydım, kardeştim... Dostuma dost, düşmanıma mesafeydim. Evlat büyüttüm, torun sevdim, yürek taşıdım. Hayat beni yormaya çalıştı, ben hayata dik durarak cevap verdim. Bugün Babalar Günü... Ben sadece baba değil, baba gibi baba oldum. Allah'ın izniyle öyle de kalacağım" sözleriyle kutladı.