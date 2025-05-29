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        Haberler Magazin İbrahim Tatlıses: Mezarıma gelmesinler - Magazin haberleri

        İbrahim Tatlıses: Mezarıma gelmesinler

        İbrahim Tatlıses, katıldığı bir etkinlikte ailesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tatlıses, iki kişiyi asla affetmeyeceğini ve mezarına gelmelerini istemediğini belirtti; "Sevenlerim onlara yuh çeksin"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 09:56 Güncelleme: 29.05.2025 - 09:56
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        "Mezarıma gelmesinler"
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        İbrahim Tatlıses, katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Aile içi gerilimleriyle sık sık gündeme gelen Tatlıses, bu kez affetmeyeceği kişileri açıkladı. Tatlıses," İki kişiyi affetmeyeceğim. Biri erkek, biri kadın. Mezarıma da gelmesinler. Sevenlerim onlara yuh çeksin. Affetmem, çünkü ben Allah değilim. Hata yapma, af da dileme" diyerek duygularını sert sözlerle dile getirdi.

        Şarkıcının bu açıklamaları, bir dönem tartışma yaşadığı kızı Dilan Çıtak Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlı ve kardeşi Hüseyin Tatlı’yı akıllara getirdi.

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        Son yıllarda ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Tatlıses, özellikle oğlu Ahmet Tatlı ile yaşadığı gerilimle dikkat çekmişti. Ahmet Tatlı, babasının akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia ederek dava açmış, ancak mahkeme İbrahim Tatlıses’i haklı bulmuştu. Bu dava sonucunda Ahmet Tatlı ile oğlu, ünlü sanatçıya tazminat ödemeye mahkûm edilmişti.

        Kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile de 'soyadı' nedeniyle sorun yaşayan İbrahim Tatlıses, "Benim soyadımı taşımasın" diyerek kızına tepkisini açıkça göstermişti.

        Kardeşi Hüseyin Tatlı ile de arası açılan İbrahim Tatlıses, "Senden bir şey olmaz" diyerek eleştiride bulunmuş, Hüseyin Tatlı ise bu sözlere sosyal medya üzerinden yanıt vermişti. Karşılıklı sert açıklamalar, gerginliği daha da artırmıştı.

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        #İbrahim Tatlıses
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