Yalnız ülkemiz değil, dünyanın büyük bölümü karantinayı yaşıyor.

Salgının tam olarak ne zaman biteceği sorusuna yanıt vermek oldukça güç. Bilim adamları yoğun bir çaba içerisinde çalışıyorlar. Büyük bir umutla bekliyoruz.

Yaşamın her alanında bu virüsün yarattığı sorun çok büyük. Toplumların en çok ilgi duyduğu spor etkinlikleri de koronavirus salgınından payına düşeni aldı.

Özellikle futbol dünyası, hatta endüstrisi, nasıl bir yol izleyeceğinin arayışı içerisinde.

FIFA ve UEFA tüm organizasyonları iptal ederek haziran ayını bekleyeceğini açıkladı. O gün geldiğinde virüsün seyrine göre yeni bir takvim belirlenecek.

Bu süreç içerisinde ekonomik olarak zor durumda olan kulüplerimiz baş gösteren yeni sorunları çözmeye çalışıyor.



Öncelikle futbolcuların alacakları ücretlerin durumunu masaya yatırdılar. Bilindiği gibi İtalya, İspanya ve İngiltere de oyuncular alacaklarında yüzde 40'lara varan indirimlere gittiler. Futbol federasyonları bu konuda kulüplerin işine karışmayacaklarını açıkladı. Görünen o ki, feda kaçınılmaz.

Belki de yaşanılan bu durum futbolumuzun hayrına olur. Artık büyük para vererek oyuncu getirme dönemi bitti. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Türk futbolunu yönetenler, aracı simsar menajer ne derseniz deyin bunlardan kurtulmalı.

Daha şimdiden bazı isimlerin pazarlandığı o ortada.

Büyük ihtimalle haziran sonuna doğru başlaması beklenen futbol maçları 3 günde bir maç yapılarak sonuçlandırılacak. Avrupa'nın birçok ülkesinde olduğu gibi yeni sezon başlangıcı da eylül ayına sarkacak.

Futbolcu sözleşmelerinin bitiş süreleri de UEFA tarafından yeniden belirlenecek. Önümüzdeki günler futbol adına hareketli geçecek şüphesiz.

Kulüpler ve federasyon günü kurtarmak yerine geleceği planlamak için bir araya gelmeli. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın öncülüğünde yapılacak bu çalışmaya büyük ihtiyaç var.

Çok kişinin dile getirdiği öneriyi biz de aktaralım. Öncelikle transfer dondurulsun ya da en az sayıda oyuncu alınsın, 2-3 gibi. Ve en önemlisi takımlar kapılarını altyapılara açsın. Bir maçta altyapıdan kaç oyuncu oynatılacağına federasyon karar versin.

Ekonomik olarak desteklensin. Yayıncı kuruluşun ödemeleri durdurduğu kulüpler şu anda gelir olarak sıfırın altında. Bu nedenle işi daha gerçekçi ele almak için elimizde önemli bir fırsat ve zaman var.

Bizden söylemesi.