İdlib'in batısındaki Uyunara köyü yakınlarında okul gezisine çıkan öğrencileri taşıyan otobüs, Asi Nehri'ne düştü.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri sevk edildi.

Sivil Savunma kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kazada ilk belirlemede göre çoğu çocuk 6 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda çocuk yaralandı.

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.