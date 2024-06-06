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        Haberler Dünya Suriye'nin İdlib kentinde öğrencileri taşıyan otobüsün Asi Nehrine düşmesi sonucu 6 kişi öldü | Dış Haberler

        İdlib'de öğrencileri taşıyan otobüsün Asi Nehrine düşmesi sonucu 6 kişi öldü

        Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde öğrencileri taşıyan otobüsün Asi Nehri'ne düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 6 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 18:14 Güncelleme: 06.06.2024 - 18:30
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        İdlib'de feci kaza: Ölüler var
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        İdlib'in batısındaki Uyunara köyü yakınlarında okul gezisine çıkan öğrencileri taşıyan otobüs, Asi Nehri'ne düştü.

        Olay yerine çok sayıda ambulans ve Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri sevk edildi.

        Sivil Savunma kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kazada ilk belirlemede göre çoğu çocuk 6 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda çocuk yaralandı.

        Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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        #İdlib
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