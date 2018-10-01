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İdlib'deki grupların 15 gün içinde çekilmesi gerekiyor

Türkiye ve Rusya’nın duyurduğu İdlib mutabakatında yer alan tampon bölge için kritik tarih yaklaşıyor. Tampon bölgeyi ekim ortasında terk etmesi gereken silahlı gruplardan Feylak eş Şam’ın dün önce mutabakata uyacağı bildirildi, ancak daha sonra bu haber yalanlandı

01.10.2018 - 09:07 | Güncelleme:

Suriye’de İdlib vilayetinin güneyindeki silahlı gruplar, Türkiye ve Rusya arasında imzalanan İdlib mutabakatında kararlaştırılan tampon bölge konusunda kararlarını açıklamaya başladı. Reuters haber ajansının, merkezi İngiltere’de olan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne dayandırarak duyurduğu habere göre, Ulusal Kurtuluş Cephesi bileşenlerinden Feylak el Şam, İdlib’in güneyindeki tampon bölgeden ağır silahlarını bırakarak çekilmeye başladı.

ÖNCE SİLAH BIRAKTIĞINI AÇIKLADI

Hürriyet'te yer alan habere göre İdlib’in güneyindeki en güçlü silahlı gruplar arasındaki Feylak el Şam’ın yaklaşık 10 bin silahlı militanı olduğu tahmin ediliyor. Örgütün dahil olduğu Ulusal Kurtuluş Cephesi’nin askeri ekipman bakımından İdlib’in güneyindeki en güçlü ikinci askeri yapı olduğu biliniyor. Gözlemevi, Feylak el Şam’ın tank ve topların da dahil olduğu ağır silahları bıraktığını ifade etti. Gözlemevi, Ulusal Kurtuluş Cephesi’ne dahil diğer bileşenlerin de kısa süre içinde benzer bir hamlede bulunmasının beklendiğini duyurdu.

ULUSAL KURTULUŞ CEPHESİ

Ancak daha sonra, AFP haber ajansına konuşan Ulusal Kurtuluş Cephesi sözcülerinden Naci Mustafa, askeri yapıya bağlı hiçbir silahlı örgütün henüz çekilmeye başlamadığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 17 Eylül’de Soçi’de gerçekleştirilen zirvede, İdlib’in güneyinde 15-20 kilometre derinliğinde bir tampon bölge oluşturma kararı almışlardı. Buna göre, tampon bölge sınırları içindeki silahlı unsurların en geç 15 Ekim’e kadar bölgedeki ağır silahlarını bırakmaları gerekiyor.

Tampon bölge konusunda tavrını açıklayan bir diğer silahlı örgüt Ceyş el-İzza oldu. Geçmişte ABD’nin askeri olarak desteklediği örgütünün lideri Cemil el Salih, “Beşar Esad’a destek sağlayan ve rejimden kurtarılmış alanları işgal eden bu anlaşmaya karşıyız” ifadesini kullandı. Bin 500 civarı militanı olduğu belirtilen örgütün Hama kırsalında önceki gün Esad rejimi ile yoğun bir silahlı çatışmaya girdiği belirtiliyor.

HTŞ KARAR AÇIKLAMADI

İdlib’in yüzde 60’ını kontrol eden Heyet el Tahrir eş-Şam (HTŞ) ise henüz anlaşmaya ilişkin tavrını açıklamadı. AFP, “HTŞ, henüz tampon bölgeden ağır silahlarıyla birlikte çekilmek konusunda herhangi bir sinyal vermedi” ifadesini kullandı. El Nusra’nın terör örgütü El Kaide’den bağlarını kopardığını açıklamasının ardından bu sene başında kurulan Hurras ed-Din örgütü geçen hafta anlaşmayı kabul etmediğini açıklamıştı.

BİLGİ NOTU

Türkiye ve Rusya’nın İdlib mutabakatına göre, tampon bölgedeki çatışan tüm taraflara ait, tank ve havan gibi tüm ağır silahların 10 Ekim’de bölgeden çekilmesi planlanıyor. Anlaşmada, “Tüm radikal terörist gruplar silahsızlandırılmış bölgeden 15 Ekim’e kadar çıkarılacak” ifadesi yer alıyor.

 

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