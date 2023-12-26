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        Haberler Dünya İdlib'e düzenlenen hava saldırısında 3'ü çocuk 5 sivil öldü

        İdlib'e düzenlenen hava saldırısında 3'ü çocuk 5 sivil öldü

        Rusya'ya ait savaş uçağının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 5 sivil yaşamını yitirdi, 1 çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 01:33 Güncelleme: 26.12.2023 - 01:33
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        İdlib'de hava saldırısı: 5 ölü
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        Muhaliflere ait uçak gözlemevinden alınan bilgiye göre, yerel saat 21.15'te Lazkiye'deki Hımeymim Hava Üssü'nden kalkan Rus savaş uçağı, İdlib'in Armanaz beldesine hava saldırıları düzenledi.

        Sivil Savunmadan (Beyaz Baretliler) alınan bilgiye göre, saldırıda aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı.

        Yaralı çocuk, çevredeki hastaneye kaldırıldı.

        İdlib'deki durum

        Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında, Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma kararı aldı.

        Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirerek İdlib'e yöneldi.

        Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya’nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

        2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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