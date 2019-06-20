Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İdo Tatlıses, Demet Akalın'dan özür diledi

İHA

Bir eğlence mekanında sahne alan İdo Tatlıses, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Sevenleriyle bol bol fotoğraf çektiren İdo, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Demet Akalın’la arasındaki buzları eritmesi ile ilgili olarak açıklama yapan İdo Tatlıses, “Bir hata yaptık, affetsin. Buradan da söylüyorum, Demet abla özür dilerim” diye konuştu

İdo Tatlıses - Demet Akalın

İHA'nın haberine göre; bir eğlence mekanında sahne alan İdo Tatlıses, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Hayranlarıyla beraber şarkılarını seslendiren İdo, zaman zaman babası İbrahim Tatlıses’ten de şarkılar seslendirdi. Sevenleriyle bol bol fotoğraf çektiren İdo, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"DEMET ABLA ÖZÜR DİLERİM"

Demet Akalın’la arasındaki buzları eritmesi ile ilgili olarak açıklama yapan İdo Tatlıses, “Bir hata yaptık, affetsin. Buradan da söylüyorum, Demet abla özür dilerim” diye konuştu.

Gönlünü alabilmek için araya İbrahim Tatlıses’i soktuğunu söyleyen İdo, "Zor oldu mu gönlünü almak?" sorusuna, “Yok ya... Demet abla hemen affeder. Hiç zor olmadı. Yaptık işte bir hata” diye yanıt verdi.

"EN KRALINI YAPACAĞIM"

Muhabirlerin, "Evlenmeyi düşünüyor musunuz? Teklif ettiniz mi?" sorularına ise İdo, "İnşallah olur. Teklifin de en kralını yapacağım" diye yanıt verdi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ece Seçkin nişanlısı Çağrı Terlemez ile alışverişte - Magazin haberleri
FİSKOS"Tatile çıkmak için seçimleri bekliyoruz"
Emre Kınay sevgilisi ile Bodrum'da - Magazin haberleri
FİSKOSSevgilisi ile Bodrum'da
Futbolcu İrfan Can Kahveci sevgilisi Gözde Doyran ile Alaçatı'da - Magazin haberleri
FİSKOSAşk pozu
Eda Taşpınar bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı - Magazin haberleri
FİSKOSEda Taşpınar'dan bikinili poz
Yılmaz Morgül'den çevre mesajı - Magazin haberleri
FİSKOSYılmaz Morgül'den çevre mesajı
Jessica May: Eşime 8 yıl aradan sonra sürpriz yaptım - Magazin haberleri
FİSKOS"Eşime 8 yıl aradan sonra sürpriz yaptım"
Murat Başaran: Yıldız Tilbe ile bir şarkı yapalım derken ikinciyi ürettik - Magazin haberleri
FİSKOS"Ticareti beceremeyince müziğe dönüş yaptım"
Zeynep Beşerler: Bu sene pek tatil yapamayacağım - Magazin haberleri
FİSKOS"Bu sene pek tatil yapamayacağım"
Defne Samyeli'nin kızları Deren Talu ve Derin Talu'nun kahve keyfi - Magazin haberleri
FİSKOSTalu kardeşlerin kahve keyfi
Nilüfer: Kavuşmak için sabırsızlanıyorum - Magazin haberleri
FİSKOS"Kavuşmak için sabırsızlanıyorum"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X