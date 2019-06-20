İHA'nın haberine göre; bir eğlence mekanında sahne alan İdo Tatlıses, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Hayranlarıyla beraber şarkılarını seslendiren İdo, zaman zaman babası İbrahim Tatlıses’ten de şarkılar seslendirdi. Sevenleriyle bol bol fotoğraf çektiren İdo, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"DEMET ABLA ÖZÜR DİLERİM"

Demet Akalın’la arasındaki buzları eritmesi ile ilgili olarak açıklama yapan İdo Tatlıses, “Bir hata yaptık, affetsin. Buradan da söylüyorum, Demet abla özür dilerim” diye konuştu.

Gönlünü alabilmek için araya İbrahim Tatlıses’i soktuğunu söyleyen İdo, "Zor oldu mu gönlünü almak?" sorusuna, “Yok ya... Demet abla hemen affeder. Hiç zor olmadı. Yaptık işte bir hata” diye yanıt verdi.

"EN KRALINI YAPACAĞIM"

Muhabirlerin, "Evlenmeyi düşünüyor musunuz? Teklif ettiniz mi?" sorularına ise İdo, "İnşallah olur. Teklifin de en kralını yapacağım" diye yanıt verdi.