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        İETT otobüsü bariyere ok gibi saplandı

        İstanbul'da Kadıköy'e yolcu taşıyan İETT otobüsü, kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı. Otobüste bulunan 5 yolcu ve sürücü kazayı yara almadan atlatırken, aracın ön kısmından içeri giren bariyer orta kısmana kadar saplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 13:09 Güncelleme: 10.11.2024 - 13:10
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        İstanbul'da D-100 kara yolu Harem istikametinde ilerleyen İETT otobüsü, Acıbadem Metro İstasyonu durağına yanaşırken sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.

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        Otobüste bulunan 5 yolcu ve sürücü kazayı yara almadan atlatırken, aracın ön kısmından içeri giren bariyer orta kısmana kadar saplandı.

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        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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        İtfaiye ekibi, bariyeri keserek İETT otobüsünden çıkardı.

        #İETT
        #Kaza
        #bariyer
        #Kadıköy
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