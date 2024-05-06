IFFCO Türkiye’nin yeni CEO’su Serhad Cemal Kelemci oldu

IFFCO, Türkiye iş birimine yeni bir CEO atadığını duyurdu. IFFCO Group'ta uzun süredir üst düzey yönetici olarak görev yapan Serhad Cemal Kelemci, Nisan 2024 itibariyle IFFCO’nun Türkiye’den sorumlu yeni CEO’su oldu.

IFFCO Türkiye CEO'su olarak atanan Kelemci'nin sorumlulukları arasında Türkiye ile beraber yerel ve farklı pazarları denetlemenin yanı sıra Türkiye’de fırıncılık, endüstriye yönelik sıvı ve katı yağ satışlarında pazar payını genişletmek yer alacak.

Yeni görevinin ardından açıklamalarda bulunan IFFCO Türkiye CEO’su Serhad Cemal Kelemci, “IFFCO Türkiye'deki yeni görevimden dolayı büyük mutluluk duyuyorum. IFFCO Türkiye’yi daha iyi bir seviyeye taşımaya çalışacağız. Müşteri memnuniyeti, sürdürülebilirlik ve yüksek kalite standartlarını koruma konusunda hedeflerimiz bulunuyor. Çevresel sorumluluğa ve sosyal etkiye öncelik vermenin yanı sıra mevzuat değişikliklerinin önünde giderek operasyonel verimliliği artırmaya yönelik çalışmalara ağırlık vermeyi hedefliyoruz” dedi.