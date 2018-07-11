İHA'da yer alan habere göre; Antalya Kundu turizm bölgesinde 2009 yılında Azeri asıllı Rus işadamı Telman İsmailov tarafından 1.4 milyar dolar harcanarak hizmete açılan ancak borçları nedeniyle icralık olup tapusu Halk Bankası’na devredilen Mardan Palace Hotel için Türkiye ve yurt dışında 9 oteli bulunan Titanic Hotels harekete geçti. Otelle alakalı, Titanic Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün’ün otelin borç durumu ve ödeme planıyla ilgili Halk Bankası yetkilileri ve Rus işadamı İsmailov ile özel bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenildi. Olumlu geçen görüşme sonrası ise taraflar arasında pürüzlerin giderildiği bir haftaya kadar durumun netleşeceği öğrenildi.
"EN KISA ZAMANDA SONUÇLANDIRACAĞIZ"
Konuyla ilgili açıklama yapan Titanic Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Aygün, şu anda ikili görüşme halinde olduklarını belirterek, “Böyle bir tesisin kapalı kalmasına içimiz cız ediyor. Böyle bir otelin kapalı kalmaması için Titanic olarak bu işe talibiz diye görüşmeler gerçekleştirdik. En kısa zamanda da bunu sonuçlandıracağız” dedi.
İSMİ DEĞİŞMEYECEK
Görüşmelerin olumlu geçmesi halinde otelin aktif hale gelmesi için çalışmalara başlayacaklarını kaydeden Aygün, isim konusunda bir değişikliğine gitmeyeceklerini dile getirdi. Aygün, “Bugüne kadar reklamı yapılmış olan Mardan Palace’nin ismini değiştirmek olmaz. Ancak Mardan Palace Titanic Group şeklinde olabilir. Bu işin fizibilitesini iyi yapacağız ve zarar eden oteli para kazandırır hale getirmeye çalışacağız. Hayal dünyasında gezmeyeceğiz, ayaklarımız yere basacak. Hayırlı olsun hepimize” diye konuştu.
AÇILIŞINA DÜNYA YILDIZLARI KATILMIŞTI
Antalya'nın Aksu İlçesi Kundu turizm bölgesinde Azeri asıllı Rus işadamı Telman İsmailov tarafından 1.4 milyar dolara inşa edilen Mardan Palace Hotel, 2009 yılında hizmete açılmış ve görkemli gerçekleşen bu açılışa Sharon Stone, Richard Gere, Paris Hilton, Mariah Carey ve Monica Bellucci gibi Hollywood yıldızlar katılmıştı.
ELEKTRİĞİ SUYU KESİLDİ
Son yıllarda borçları nedeniyle zor günler yaşayan otel, rezervasyon alımlarını durdurup mevcut müşterileri de tur operatörleri aracılığıyla farklı otellere yönlendirmişti. Yine daha önce Mardan Palace Hotel'in, Antalya Su ve Atıksu İdaresi'ne (ASAT) olan 2 milyon lira civarındaki borcu nedeniyle suyu, biriken elektrik borçları nedeniyle elektrikleri de kesilmişti.
Otel ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) 51 milyon TL civarındaki prim borçları nedeniyle de stadyum ve spot otel bloğu satışa çıkarılmıştı.
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