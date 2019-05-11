Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri... Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte "Bugün ne pişirsem?" sorusuna yanıt arayanlar için özenle hazırlanmış iftar menüleri...

BULGUR ÇORBASI MALZEMELER

3 yemek kaşığı pilavlık bulgur

1 adet soğan

1 adet büyük boy domates

1'er yemek kaşığı domates ve biber salçası

2 adet sivri biber

3-4 dal maydanoz

1 yemek kaşığı un

1.5 su bardağı et veya tavuk suyu

Göz kararı tuz ve karabiber

Zeytinyağı

BULGUR ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Tencerede zeytinyağında soğanı kavurun. İçine bulguru ilave edip kavurmaya devam edin. Çekirdekleri temizlenmiş, ince doğranmış sivri biberleri içerisine ekleyin. Un, salça, et suyu, biraz soğuk su, karabiber ve tuz ilave edip iyice karıştırın. Domatesler küp küp doğrayıp tencereye ekleyin. 1-2 taşım kaynatın. Üzerine birkaç dal maydanoz serperek sıcak sıcak servis edin. Bulgur çorbanız hazır! Afiyet olsun...

TAVUKLU TANTUNİ MALZEMELER

400 gram tavuk göğsü

200 gram mantar

4 adet yeşil biber

2 adet kırmızı biber

3 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kekik

Sıvıyağ

Lavaş ekmeği

TAVUKLU TANTUNİ NASIL YAPILIR?

Kemiksiz tavuk göğsünü ve kabuklarından ayrılmış domatesleri minik minik doğrayın. Mantarları ve biberleri de ince ince doğrayın. Geniş bir tavaya biraz sıvıyağ dökün. Doğranan tavukları tavada soteleyin. Tavukların rengi değiştikten sonra üzerine mantarları ekleyin. Mantarlar suyunu bırakıp, çektikten sonra üzerine biberleri alın. Birkaç dakika biberleri kavurduktan sonra domatesi ilave edin.

Ardından domates salçasını da ekleyin. Tuzu, karabiberi, pul biberi ve kekiği dökün. Tavuklu sote piştikten sonra ocağın altını kapatın. Lavaşları tezgaha serin. Hazırladığımız tavuklu harçtan lavaş ekmeklere paylaştırın. Daha sonra lavaşları rulo şeklinde sararak hazır hale getirin. Afiyet olsun.

HAŞHAŞLI REVANİ MALZEMELER

3 adet yumurta

Yarım su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 çay bardağı mavi haşhaş

1 su bardağı un

Yarım su bardağı irmik

1 paket kabartma tozu

ŞERBETİ İÇİN

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

SUNUMU İÇİN

2 paket krem şanti

2 çay bardağı süt

Toz Antep fıstığı

Soğumuş şerbet

HAŞHAŞLI REVANİ NASIL HAZIRLANIR?

Şeker ve yumurtayı iyice çırpın. Süt, zeytinyağı, irmik, kabartma tozu, un ve mavi haşhaş ekleyip çırpın. Fırın kabına dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin. Kekimiz kısa bir süre sonra hazır olacak. Fırından çıkardığınız sıcak revaniye soğuttuğunuz şerbeti dökün. Dilimleyin. Krem şanti ve sütü çırpıp revanilerin üzerine koyup en son toz Antep fıstığı ile süsleyin. Afiyet olsun!