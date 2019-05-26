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İftar menüleri 26 Mayıs 2019! Bugün ne pişirsem?

HABERTURK.COM

Ramazan ayı sürerken iftar menüleri de en çok araştırılan konular arasında yerini alıyor. Sürekli evde her gün yemek yapıyor olmanın belki de en zor noktası hangi yemeği yapacağını uzun uzun düşünmek, "Bugün ne pişirsem?" derdine düşmek. Eğer iftar yemeği olarak ne pişireceğinize henüz karar vermediyseniz işte sizler için 26 Mayıs 2019 iftar menüsü

Bugün ne pişirsem

Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri... Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte leziz mi leziz iftar menüleri...

İFTAR MENÜSÜ ÇORBA TARİFİ

BROKOLİ ÇORBASI MALZEMELER

2 adet kuru soğan
3 adet havuç
2 adet patates
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı tam buğday unu
2 su bardağı süt
Tuz
Karabiber

BROKOLİ ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Brokoliyi çiçek şeklinde ayırın. Havucu, patatesi, soğanı küp şeklinde doğrayın. Sebzeleri geniş bir tencereye koyun ve üzerine sıcak su ekleyip pişirin. Tencereye tereyağı ve unu koyun, ardından unun kokusu çıkana kadar kavurun. İçine sütü ilave edin. Daha sonra haşlanan sebzeleri suyu ile birlikte aktarın ve blenderden geçirin, tuzunu, karabiberini ilave edip 1-2 dakika daha kaynatıp, ocaktan alın. Afiyet olsun. 

İFTAR MENÜSÜ ANA YEMEK TARİFİ

SEBZELİ TAVUK ŞİŞ MALZEMELER

1 kg iri doğranmış tavuk eti
3 adet sarı dolmalık biber
3 adet kırmızı dolmalık biber 
3 adet kırmızı soğan

Marinesi için;

1 su bardağı soya sosu
1 su bardağı bal
Yarım su bardağı zeytinyağı
4 diş sarımsak
Tuz
Karabiber

SEBZELİ TAVUK ŞİŞ NASIL YAPILIR? 

Geniş bir kabın içinde tavuk etlerini soya sosu, bal, zeytinyağı, sarımsak, tuz, karabiber ile marine edin.
Soğanları, sarı ve kırmızı dolmalık biberleri büyükçe doğrayın. Çöp şişlerine soğan, kırmızı ve sarı biberleri ve tavuk etlerini sırayla dizin. Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıttığınız fırında pişirin. Afiyet olsun.

İFTAR MENÜSÜ TATLI TARİFİ

HİNDİSTAN CEVİZİ TOPLARI MALZEMELER

1 su bardağı labne peyniri
2 yemek kaşığı bal
1 adet limon
1 su bardağı Hindistan cevizi

HİNDİSTAN CEVİZİ TOPLARI NASIL YAPILIR?

Peyniri ve balı derin bir kapta güzelce çırpın. Üzerine limon kabuğunu rendeleyin. Ardından Hindistan cevizini de ekleyerek güzelce karıştırın. Hazırladığınız karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve yuvarlayın. Süslemek için de topları Hindistan cevizine bulayın. Buzdolabında 30 dakika beklettikten Hindistan cevizi toplarınız yenmeye hazır! Afiyet olsun. 

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YORUMLAR

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