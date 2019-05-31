Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri... Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek bir salata ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte leziz mi leziz iftar menüleri...

İFTAR MENÜSÜ İÇİN ÇORBA TARİFİ

BULGUR ÇORBASI İÇİN MALZEMELER

3 yemek kaşığı pilavlık bulgur

1 adet soğan

1 adet büyük boy domates

1'er yemek kaşığı domates ve biber salçası

2 adet sivri biber

3-4 dal maydanoz

1 yemek kaşığı un

1.5 su bardağı et veya tavuk suyu

Göz kararı tuz ve karabiber

Zeytinyağı

BULGUR ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Tencerede zeytinyağında soğanı kavurun. İçine bulguru ilave edip kavurmaya devam edin. Çekirdekleri temizlenmiş, ince doğranmış sivri biberleri içerisine ekleyin. Un, salça, et suyu, biraz soğuk su, karabiber ve tuz ilave edip iyice karıştırın. Domatesler küp küp doğrayıp tencereye ekleyin. 1-2 taşım kaynatın. Üzerine birkaç dal maydanoz serperek sıcak sıcak servis edin. Bulgur çorbanız hazır! Afiyet olsun...

İFTAR MENÜSÜ İÇİN ANA YEMEK TARİFİ

KIYMALI KREP BÖREK İÇİN MALZEMELER

Krep için;

2 adet yumurta

2 su bardağı un

2 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

Kıymalı harç için:

400 gram dana kıyma

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı kimyon

1 adet doğranmış domates

1 çay kaşığı karabiber

Arzuya göre 2 adet yeşil biber

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Pişirmek için:

Tereyağı ya da zeytinyağı

KIYMALI KREP BÖREK NASIL YAPILIR?

Derin bir kabın içine yumurtaları kırın. Hafifçe çırpın ve üzerine sütü ilave ederek çırpmaya devam edin. Ardından unu eleyerek sıvı malzemelerin üzerine ilave edin ve içinde unun topaklanmamasına özen göstererek güzelce çırpın. Krep malzemesini 15 dakika kadar buzdolabında dinlendirin.

Bu sırada kıymalı harcı hazırlayın. Orta boy bir tavanın içerisine zeytinyağını ve kıymayı aktarın. Orta ateşte kavurmaya başlayın. Kavrulan kıymanın içine biber domatesi, salça, baharat ve tuzu da ilave ederek birkaç dakika daha kısık ateşte pişirdikten sonra ocaktan alın.

İnce bir tavayı hafifçe yağlayın ve krepleri bir kepçe yardımıyla dökün. Arkalı önlü pişirin. Kreplerin içerisine kıymalı harcı ortalayarak koyun. Kenarlardan, üst ve alt kısmından içe kıvırarak katlayın. Krepleri arkalı önlü kızartın ve servis edin. Afiyet olsun.

HAVUÇ TARATOR İÇİN MALZEMELER

7 adet orta boy havuç (rendelenmiş)

2 diş sarımsak

1,5 su bardağı süzme yoğurt

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tu

HAVUÇ TARATOR NASIL YAPILIR?

Önceden ısıtılmış bir tavada, rendelenmiş havuçları, 3 yemek kaşığı zeytinyağı ile yumuşayana kadar pişirin ve ocaktan alıp, soğutun. Dövülmüş sarımsak ve süzme yoğurdu, tuz ile birlikte iyice çırpın. Soğuyan havuçları, çırpılmış yoğurdun içerisine aktarın ve karıştırın. Servis edene kadar buzdolabında üzeri kapalı bir şekilde bekletin. Servis etmeden önce üzerine zeytinyağı gezdirebilir, ceviz ile de üzerini süsleyebilirsiniz. İşte havuç taratorunuz hazır! Afiyet olsun...

İFTAR MENÜSÜ İÇİN TATLI TARİFİ

HAŞHAŞLI LİMONLU KEK İÇİN MALZEMELER

120 gram oda sıcaklığında tereyağı

3 adet yumurta

1 bardaktan biraz az şeker

1 su bardağı un

1 su bardağı toz badem

1 adet limon

1 paket kabartma tozu

1 çay bardağı süt

3 yemek kaşığı haşhaş tohumu

Üzeri için;

4 yemek kaşığı şeker

1 adet limonun suyu

HAŞHAŞLI LİMONLU KEK NASIL YAPILIR?

Tereyağı ve şekeri derin bir kapta mikserle iyice çırpın. Çırpma işlemini yumurtaları birer birer ekleyerek devam ettirin. Limonun kabuklarını ince rende ile rendeleyin, suyunu sıkın. Rendelenmiş limon kabuklarını, limon suyunu, toz bademi, sütü ve haşhaş tohumlarını karışıma ekleyin. Son olarak un ve kabartma tozunu eleyerek karışıma ekleyin ve güzelce karıştırın.

Yağlayıp un serptiğiniz kalıba hamurunuzu yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişirin ve kekinizi ılımaya bırakın.

Üzeri için; şekeri ve limon suyunu küçük bir tencereye alın. Şekerler eriyince ocağı kapatıp, soğumaya bırakın. Biraz dinlenmiş kekinizin üzerine kürdan ile delikler açın ve kekin üzerine limonlu sosu gezdirin. Limonlu kekiniz birkaç saat sonra tüketilmeye hazır! Afiyet olsun...