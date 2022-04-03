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İftar ve sahura özel çorba tarifleri

Ramazan ayının gelişiyle birlikte çorba tarifleri araştırılmaya başlandı. Hafif bir başlangıç olarak mideyi rahatlatması, besleyici ve pratik olması nedeniyle Ramazan menülerinde çorba tarifleri merak ediliyor. Üstelik hazırlaması da oldukça basit! İşte iftar ve sahur sofraları için farklı ve leziz çorba tarifleri

HABERTURK.COM
  • 01
    İftar ve sahur için yapılacak özel çorba tarifleri... İşte Ramazan tarifleri!

    Geleneksel Türk mutfağında çok önemli bir yere sahip olan çorba, Ramazan sofralarının da vazgeçilmezi. Binlerce yıllık geçmişe sahip olan çorba tarifleri, hem tok tutması hem de sindirim sistemini rahatlatması nedeniyle Ramazan sofralarının da baş tacı oluyor. Yemeğe bir kase çorba ile başlamak hem mideyi yemeklerin sindirimine hazırlıyor, hem vücudun su dengesini koruyor, hem de tokluk hissi veriyor. Bu nedenle sizler için tok tutan çorba tarifleri hazırladık. Üstelik hazırlaması, ana yemeğe göre daha pratik... İşte sağlıklı iftar sofraları için farklı çorba tarifleri...
  • 02
    İftar ve sahur için yapılacak özel çorba tarifleri... İşte Ramazan tarifleri!

    YAYLA ÇORBASI MALZEMELER

    7 su bardağı su
    1 fincan pirinç 
    1 su bardağı yoğurt
    1 yumurta
    2 kaşık un 
    Tuz

    ÜZERİ İÇİN

    2 yemek kaşığı tereyağı
    3 yemek kaşığı sıvı yağ
    Nane
  • 03
    İftar ve sahur için yapılacak özel çorba tarifleri... İşte Ramazan tarifleri!

    SOĞAN ÇORBASI MALZEMELER

    4 adet orta boy kuru soğan
    2 diş sarımsak
    2 yemek kaşığı tereyağı
    1 yemek kaşığı zeytinyağı
    2 yemek kaşığı un
    6 su bardağı sıcak et suyu
    1 dal taze kekik
    1 çay kaşığı tuz
    Yarım çay kaşığı karabiber

    Üzeri için:

    Dilimlenmiş ekmek
    Rendelenmiş eski kaşar peyniri

     
  • 04
    İftar ve sahur için yapılacak özel çorba tarifleri... İşte Ramazan tarifleri!

    YAYLA ÇORBASI NASIL YAPILIR ?

    Suyu tencereye boşaltıp, ocağın altını açın, bu sırada pirinçleri yıkayın. Su biraz ısınınca pirinci ekleyin ve pişmesini beklerken derin bir kasede un, yoğurt ve yumurta üçlüsünü birleştirin. Malzemelerin oda sıcaklığında olması işinizi kolaylaştırır. Karışımı tel çırpıcı ile hızlıca karıştırın ve tencereden sıcak su ekleyin. Bu sırada karıştırmaya devam edin. Pirinç pişince yoğurtlu karışımı tencereye boşaltın. Çorbanın kesilmemesi için en önemli şey su ile yoğurtlu karışımdan birinin soğuk olmaması ve çırpıcı ile sürekli karıştırılmasıdır. Çorbanın altını kısın ara ara karıştırmaya devam edin. Ardından tavada sıvı yağ ile tereyağını eritin üzerine nane dökün ve biraz pişirin. Naneli sosu kaynayan çorbaya dökün 1 dakika daha pişirip altını kapatın. Biraz dinlendikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...
  • 05
    İftar ve sahur için yapılacak özel çorba tarifleri... İşte Ramazan tarifleri!

    SOĞAN ÇORBASI NASIL YAPILIR?

    Kuru soğanları yarım ay şeklinde doğrayın. Sarımsakları küçük küpler halinde kesin. Tereyağı ve zeytinyağını geniş bir tencerede kızdırın. Tencereye kuru soğan, sarımsak ve taze kekiği ekleyip kısık ateşte soteleme işlemine başlayın. Hafif hafif renk almaya başlayan kuru soğanları kısık ateşte, 25-30 dakika kadar soteleyin. Soğanlar iyice yumuşadığında ateşi biraz yükseltip 5 dakika daha pişirerek renk almalarını kolaylaştırın. Taze kekiği tencereden alın. Unu ekleyip kokusu çıkıp hafif bir renk alana kadar soğanlarla birlikte kavurmaya başlayın. Hemen ardından sıcak et suyunu ekleyip iyice karıştırdıktan sonra kaynamaya bırakın. Tuz ve taze çekilmiş tane karabiberle tatlandırıp 15-20 dakika kadar pişirme işlemini sürdürün. Kaselere koyduğunuz çorbaların üzerine peynirli ekmek yerleştirin. Soğan çorbanız hazır! Afiyet olsun...
  • 06
    İftar ve sahur için yapılacak özel çorba tarifleri... İşte Ramazan tarifleri!

    SEBZELİ TAVUK ÇORBASI MALZEMELER

    Yarım çay bardağı sıvıyağ
    3 adet tavuk göğsü
    1 adet büyük boy havuç
    2 adet büyük boy patates
    4 su bardağı su
  • 07
    İftar ve sahur için yapılacak özel çorba tarifleri... İşte Ramazan tarifleri!

    SEBZELİ TAVUK ÇORBASI TERBİYESİ

    2 yemek kaşığı tereyağı
    4 yemek kaşığı un

    SEBZELİ TAVUK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

    Orta boy bir tencerenin içine tavukları koyun. Üzerine 3 su bardağı kadar su ilave edin ve güzelce haşlayın. Haşladıktan sonra tavukları çıkarın. Suyunu bir kenarda bekletin. Tavukları ufak ufak doğrayın.

    Patatesi ve havuçları küp küp doğrayın. Orta boy bir tencerenin içerisine sıvı yağı alın. Üzerine havuç ve patatesleri ekleyerek yumuşayana kadar kavurun. Kavrulan sebzelerin üzerine tereyağı ve unu ilave ederek kavurmaya devam edin.

    Üzerine ayırdığınız tavuk suyunu dökün. Daha sonra içerisine haşlanmış tavukları ekleyerek bir süre daha kaynatın. Tüm sebzeler güzelce yumuşadığında çorbayı ocaktan alın ve sıcak sıcak servis edin. Sebzeli tavuk çorbanız hazır! Afiyet olsun.
  • 08
    İftar ve sahur için yapılacak özel çorba tarifleri... İşte Ramazan tarifleri!

    MERCİMEK ÇORBASI İÇİN MALZEMELER

    1 su bardağı kırmızı mercimek
    1 adet soğan (Soyup 4’e bölün)
    1 adet havuç (Soyup iri parçalara bölün)
    6 su bardağı su
    Yarım tatlı kaşığı tuz

    ÜZERİ İÇİN 

    Bir yemek kaşığı nane
    Bir parça tereyağı ve bir tatlı kaşığı kırmızı biber
  • 09
    İftar ve sahur için yapılacak özel çorba tarifleri... İşte Ramazan tarifleri!

    MERCİMEK ÇORBASI NASIL YAPILIR? 

    Kırmızı mercimeği süzgeçte iyice yıkayın. Orta boy tencereye yıkanmış mercimeği, doğranmış soğan ve havucu ekleyin. Bir tutam tuz ve baharatları ekleyin. Son olarak da suyunu koyup pişmeye bırakın. Mercimeklerin posasının çıktığını ve sebzelerin piştiğini anladığınız an ocağın altını kapatın. Çorbanızı blender'dan geçirin. Burada damak tadınız devreye girmeli. Eğer pürüzsüz bir çorba istiyorsanız iyice mercimeklerin eridiğinden emin olun. Köpüklenme yaparsa üzerindeki köpüğü kepçe yardımı ile alıp çöpe atın. Çorbanızı servis ederken nane ya da yağda kavrulmuş kırmızı biber sosu kullanabilirsiniz. Afiyet olsun...
  • 10
    İftar ve sahur için yapılacak özel çorba tarifleri... İşte Ramazan tarifleri!

    MANTAR ÇORBASI MALZEMELER

    1 kilo mantar 
    2 yemek kaşığı tereyağı
    5 kaşık un
    3 su bardağı süt 
    1 tutam dereotu 
    Tuz
    Su
  • 11
    İftar ve sahur için yapılacak özel çorba tarifleri... İşte Ramazan tarifleri!

    MANTAR ÇORBASI NASIL YAPILIR?

    Tencerenin dibine tereyağı koyun Eriyince un ekleyip kavurun. Unun rengi kahverengiye dönünce çok küçük doğranan mantarları tencereye bırakın. Soğuk suyu ve sütü ekleyin. Bu aşamada kaynayana kadar hep karıştırılması önemlidir. Ardından tuzu atın. Bir iki taşım kaynayınca tencereyi ocaktan alın. Üzerine serptiğiniz bir tutam dereotu ile servis edin.
  • 12
    İftar ve sahur için yapılacak özel çorba tarifleri... İşte Ramazan tarifleri!

    KREMALI PATATES ÇORBASI MALZEMELER

    4 adet patates
    6 bardak su
    1 yemek kaşığı un
    1 yemek kaşığı tereyağı
    1 paket sıvı krema
    1 tatlı kaşığı tuz
    1 çay kaşığı karabiber
    1 çay kaşığı pul biber
    4 diş sarımsak
  • 13
    İftar ve sahur için yapılacak özel çorba tarifleri... İşte Ramazan tarifleri!

    KREMALI PATATES ÇORBASI NASIL YAPILIR?

    Tencereye tereyağını ekleyip eritin. Küp küp doğranmış patatesleri, rendelenmiş sarımsakları ve tuzu ilave edip kavurun. Unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun. İçerisine suyunu ekledikten sonra malzemeler iyice pişene kadar ocağın altını kapamayın. Patateslerin piştiğini gördükten sonra çorbayı blenderden pürüzsüz oluncaya kadar geçirin ve kremayı ekleyip 5-10 dakika daha kısık ateşte pişirin.

    Üzeri için, bir sos tenceresinde tereyağı ve toz kırmızı biberi eritin ve çorbanın üzerine gezdirin. Kremalı patatesli çorbanız hazır! Afiyet olsun.
  • 14
    İftar ve sahur için yapılacak özel çorba tarifleri... İşte Ramazan tarifleri!

    UNSUZ SEBZE ÇORBASI

    1 adet kırmızı biber
    1 adet sivri biber
    1 yemek kaşığı zeytinyağı
    1 tatlı kaşığı zerdeçal
    6 su bardağı sıcak su
    2 yemek kaşığı bulgur
    1 demet semizotu
    1 diş sarımsak
    Tuz
    Karabiber
    Pul biber
  • 15
    İftar ve sahur için yapılacak özel çorba tarifleri... İşte Ramazan tarifleri!

    UNSUZ SEBZE ÇORBASI NASIL YAPILIR?

    Zerdeçal, zeytinyağı ve biberleri ekleyin kaynar suyu dökün, kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladığı anda bulgurları ilave edin. Baharatları ekleyin. Ardından semiz otunu ekleyin. Semizotunun pişmesine yakın rendelenmiş sarımsağı ekleyerek çorbayı karıştırın. Çorba kaynamaya başlayınca ocağın altını kapayın. Hafif ve sağlıklı unsuz sebze çorbanız hazır! Afiyet olsun...
  • 16
    İftar ve sahur için yapılacak özel çorba tarifleri... İşte Ramazan tarifleri!

    OVMAÇ ÇORBASI MALZEMELER

    1 litre tavuk suyu
    1,5 litre su
    1 kilo yoğurt
    3 diş sarımsak

    HAMURU İÇİN

    2 su bardağı un
    1 adet yumurta
    Bir çay kaşığı tuz
    Aldığı kadar su

    SÜSLEMEK İÇİN

    Tereyağı
    Pul biber
    Nane
  • 17
    İftar ve sahur için yapılacak özel çorba tarifleri... İşte Ramazan tarifleri!

    OVMAÇ ÇORBASI NASIL YAPILIR?

    2 su bardağı unu bir kaba alın. Tuz atın ve 1 yumurta kırın. Küçük hamur parçacıkları olana kadar parmak uçlarınızla ovalayın. Tencerede kaynayan 1 litre tavuk suyu ve 1.5 litre suyumuzun içine karıştırılarak bırakılır. Kaynayınca su ile inceltilen sarımsaklı yoğurdu ilave edin. Her aşamada karıştırmanın bırakılmaması önemli. 1 taşım kaynayınca çorbayı ocaktan alın ve yağda yakılan toz biber, pul biber ve kuru nane ile servise alın.
  • 18
    İftar ve sahur için yapılacak özel çorba tarifleri... İşte Ramazan tarifleri!

    TARHANA ÇORBASI MALZEMELER

    5 yemek kaşığı toz tarhana
    1 çorba kaşığı salça
    1 çorba kaşığı tereyağı
    2 tatlı kaşığı nane
    Tuz
    Arzuya göre 1 çay kaşığı kırmızı biber
    5 bardak su
  • 19
    İftar ve sahur için yapılacak özel çorba tarifleri... İşte Ramazan tarifleri!

    TARHANA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

    1 çorba kaşığı tereyağını tencerede eritin. Üzerine salçayı ekleyip yağda kızdırın. Tencereye 4 su bardağı suyu ilave edin. Başka bir kabın içinde de, 1 su bardağı suya, tarhanayı ekleyip karıştırın. Kaynamakta olan tencerenin içine bu karışımı ilave edin. 15-20 dakika pişirin. 1 çay kaşığı nane ve 1 çay kaşığı kırmızı biber ilave edip servis yapın.
  • 20
    İftar ve sahur için yapılacak özel çorba tarifleri... İşte Ramazan tarifleri!

    EZOGELİN ÇORBASI MALZEMELER

    1 adet kuru soğan
    1 adet patates
    2 su bardağı kırmızı mercimek
    Yarım su bardağı pirinç
    Yarım su bardağı ince bulgur
    1 yemek kaşığı un
    1 yemek kaşığı biber salçası
    1 yemek kaşığı domates salçası
    1 yemek kaşığı tereyağı
    3 yemek kaşığı sıvı yağ
    Tuz
    Pul biber
    Kekik

    ÜZERİ İÇİN

    Tereyağı
    Kuru nane
  • 21
    İftar ve sahur için yapılacak özel çorba tarifleri... İşte Ramazan tarifleri!

    EZOGELİN ÇORBASI NASIL YAPILIR?

    Ezogelin çorbası yapımı için ilk olarak tencereye tereyağı ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ alın. Ardından soğanı küçük küçük doğrayın ve tencerede kavurun. Sırayla un, biber, domates salçası ve rendelenmiş patatesleri tencereye eklenerek malzemeleri kavurun.

    Üzerine su ilave edin. Yıkanmış ve suyu süzülmüş olan kırmızı mercimek, pirinç ve bulgur, kekiği tencereye ilave edin. Bakliyatlar yumuşayınca çorbaya tuz da eklenip ocağı kapatın. Sunum kasesine alınan çorbanın üzerini tereyağında kızdırılmış nane gezdirin. Ezogelin çorbanız servise hazır. Afiyet olsun.
  • 22
    İftar ve sahur için yapılacak özel çorba tarifleri... İşte Ramazan tarifleri!

    DOMATES ÇORBASI MALZEMELER

    1 adet kuru soğan
    2 diş sarımsak
    6 adet büyük boy domates
    1 yemek kaşığı tereyağı
    6 su bardağı sıcak tavuk ya da et suyu (Dilerseniz sadece sıcak su da kullanabilirsiniz)
    1 yemek kaşığı domates salçası
  • 23
    İftar ve sahur için yapılacak özel çorba tarifleri... İşte Ramazan tarifleri!

    DOMATES ÇORBASI NASIL YAPILIR?

    Tereyağını bir tavada eritin. İçerisine doğranmış kuru soğanı ilave edin. Kabuğunu soyduğunuz domatesleri rendeleyin ve tencerede 2-3 dakika kavurun. Rendelenmiş sarımsağı ekleyin. Üzerine sıcak et ya da tavuk suyunu ilave edin. Çorbayı kaynayana kadar orta ateşte ardından da kısık ateşte 15 dakika kadar pişirin. Servis kaselerine aldığınız çorbayı rendelenmiş kaşar peyniri ilavesiyle sıcak olarak servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.
  • 24
    İftar ve sahur için yapılacak özel çorba tarifleri... İşte Ramazan tarifleri!

    BROKOLİ ÇORBASI MALZEMELER

    2 adet kuru soğan
    3 adet havuç
    2 adet patates
    2 yemek kaşığı tereyağı
    1 yemek kaşığı tam buğday unu
    2 su bardağı süt
    Tuz
    Karabiber
  • 25
    İftar ve sahur için yapılacak özel çorba tarifleri... İşte Ramazan tarifleri!

    BROKOLİ ÇORBASI NASIL YAPILIR?

    Brokoliyi çiçeklerine ayırın. Havucu, patatesi, soğanı küp şeklinde doğrayın. Sebzeleri geniş bir tencereye koyun ve üzerine sıcak su ekleyip pişirin. Tencereye tereyağı, unu koyun ve unun kokusu çıkana kadar kavurun. İçine sütü ilave edin. Daha sonra haşlanan sebzeleri suyu ile birlikte aktarın ve blender'dan geçirin, tuzunu, karabiberini ilave edip 1-2 dakika daha kaynatıp, ocaktan alın. Afiyet Olsun.
  • 26
    İftar ve sahur için yapılacak özel çorba tarifleri... İşte Ramazan tarifleri!

    SOĞUK ÇORBA MALZEMELER

    500 gram yoğurt
    3 su bardağı soğuk su
    3 adet orta boy salatalık
    4 yemek kaşığı haşlanmış ince bulgur
    2 yemek kaşığı haşlanmış mısır
    1/2 demet dereotu
    1/4 demet maydanoz
    2 yemek kaşığı zeytinyağı
    1/2 çay kaşığı tuz
  • 27
    İftar ve sahur için yapılacak özel çorba tarifleri... İşte Ramazan tarifleri!

    SOĞUK ÇORBA NASIL YAPILIR?

    Bol suda yıkayıp kabuklarını alacalı bir şekilde soyduğunuz salatalıkları küçük küpler halinde doğrayın. Dereotunu ve maydanoz yapraklarını ince ince kıyın. Yoğurdu geniş bir servis kâsesinin içine alıp azar azar soğuk su ekleyerek kıvamını açın. Yoğurt koyu bir ayran kıvamına geldiğinde içine hazırladığınız salatalıkların ve yeşilliklerin yanı sıra, haşlanmış ince bulgur, haşlanmış mısır, zeytinyağı ve tuz katın. Mısır yerine haşlanmış nohut ya da mercimeği de tercih edebilirsiniz. Tat katması için dilerseniz biraz sarımsak da ekleyerek servis edin.
  • 28
    İftar ve sahur için yapılacak özel çorba tarifleri... İşte Ramazan tarifleri!

    MISIR ÇORBASI MALZEMELER

    400 gram dondurulmuş mısır
    2 yemek kaşığı tereyağı
    1 kuru soğan
    2 yemek kaşığı un
    8 çay bardağı süt
    4 çay bardağı tavuk suyu
    Süslemek için maydanoz
  • 29
    İftar ve sahur için yapılacak özel çorba tarifleri... İşte Ramazan tarifleri!

    MISIR ÇORBASI NASIL YAPILIR?

    Mısırın yarısını ayırıp ezerek püre haline getirin. Diğer yarısını bir kenarda bekletin. Derin bir tencerede tereyağını eritin. Soğanları piyazlık doğrayıp ekleyin ve pembeleşinceye kadar kavurun. Unu ilave edip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.

    Ezdiğiniz mısırları tencereye ekleyip karıştırın.Üzerine sütü ve tavuk suyunu ilave ederek karıştırmaya devam edin. Çorba kaynamaya başladığında ayırmış olduğunuz tane mısırları da ekleyin ve birkaç dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Üzerine ince kıyılmış maydanoz serperek servis edin. Mısır çorbanız hazır! Afiyet olsun...
  • 30
    İftar ve sahur için yapılacak özel çorba tarifleri... İşte Ramazan tarifleri!

    TEL ŞEHRİYELİ ÇORBA MALZEMELER

    2 adet domates
    1 yemek kaşığı salça 
    2 yemek kaşığı zeytinyağı 
    3-4 dal maydanoz 
    1 kase tel şehriye 
    2 tavuk suyu 
    1 çay kaşığı tuz, kimyon ve pul biber
  • 31
    İftar ve sahur için yapılacak özel çorba tarifleri... İşte Ramazan tarifleri!

    TEL ŞEHRİYELİ ÇORBA NASIL YAPILIR?

    Tencereye sıvıyağ ile domatesleri ardından da salçayı ekleyin. Sos birbirine karışınca üzerine su ya da tavuk suyunu ekleyerek karıştırın. Su kaynamadan tel şehriyeleri tencereye dökün. Çorba kaynadıktan sonra yaklaşık 2 dakika sonra şehriyeleriniz de pişmiş olacaktır. İçine tuzu baharatları ve dilerseniz maydanozu atıp ocağın altını kapatın. 1-2 dakika dinlendirdiğiniz çorbanızı servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...
  • 32
    İftar ve sahur için yapılacak özel çorba tarifleri... İşte Ramazan tarifleri!

    BULGUR ÇORBASI MALZEMELER

    3 yemek kaşığı pilavlık bulgur
    1 adet soğan
    1 adet büyük boy domates
    1'er yemek kaşığı domates ve biber salçası
    2 adet sivri biber
    3-4 dal maydanoz
    1 yemek kaşığı un
    1.5 su bardağı et veya tavuk suyu
    Göz kararı tuz ve karabiber
    Zeytinyağı

     
  • 33
    İftar ve sahur için yapılacak özel çorba tarifleri... İşte Ramazan tarifleri!

    BULGUR ÇORBASI NASIL YAPILIR?

    Tencerede zeytinyağında soğanı kavurun. İçine bulguru ilave edip kavurmaya devam edin. Çekirdekleri temizlenmiş, ince doğranmış sivri biberleri içerisine ekleyin. Un, salça, et suyu, biraz soğuk su, karabiber ve tuz ilave edip iyice karıştırın. Domatesler küp küp doğrayıp tencereye ekleyin. 1-2 taşım kaynatın. Üzerine birkaç dal maydanoz serperek sıcak sıcak servis edin. Bulgur çorbanız hazır! Afiyet olsun...
  • 34
    İftar ve sahur için yapılacak özel çorba tarifleri... İşte Ramazan tarifleri!

    KÖFTELİ ÇORBA MALZEMELER

    1 çay bardağı ayçiçek yağı
    1 adet kuru soğan
    6 su bardağı sıcak su
    Arzuya göre 1 su bardağı erişte
    Arzuya göre 1 bardak haşlanmış nohut
    1 çay kaşığı tuz

    KÖFTESİ İÇİN

    1 yemek kaşığı un
    300 gram kıyma
    3 yemek kaşığı pirinç 
    1 çay kaşığı pul biber
    Yarım çay kaşığı tuz
    Yarım çay kaşığı karabiber

    TERBİYESİ İÇİN

    1 adet yumurta
    4 yemek kaşığı yoğurt
    2 yemek kaşığı un

    SOSU İÇİN

    1 yemek kaşığı tereyağı
    1 çay kaşığı toz kırmızı biber
    1 tatlı kaşığı kuru nane
  • 35
    İftar ve sahur için yapılacak özel çorba tarifleri... İşte Ramazan tarifleri!

    KÖFTELİ ÇORBA NASIL YAPILIR?

    Kıymayı derin bir karıştırma kabına alın. Pirinç, pul biber, tuz ve karabiber ekleyerek yoğurun. Ellerinizi hafifçe ıslattıktan sonra köfte harcından misket büyüklüğünde parçalar kopartın. Avuç içinizde yuvarlayarak köfte şeklini verin. Unu geniş bir tepsiye alın. Hazırladığınız köfteleri ekleyip tepsiyi sallayarak dış yüzeylerinin unlanmasını sağlayın.

    Çorba hazırlığı için; kuru soğanı küçük küpler halinde doğrayın. Ayçiçek yağını derin bir tencerede kızdırın. Kuru soğanları hafif bir renk alana kadar yaklaşık 3-4 dakika kavurun. Sıcak suyu tencereye aktarıp kaynamaya bırakın. Kaynar suya unlanmış köfteleri atıp 4-5 dakika kadar orta ateşte pişirin. Erişteyi ekleyip açılana kadar pişirme işlemini sürdürün.

    Çorbanın terbiyesi için; yumurta, yoğurt ve unu küçük bir kapta çırpıcı yardımıyla karıştırın. Kaynamakta olan çorba suyundan azar azar ekleyip hızlıca karıştırın. Ilıştırdığınız terbiye karışımını çorba tenceresine azar azar ekleyin, hızlıca karıştırın. Kısık ateşte pişirme işlemini sürdürün. En son da nohutları ekleyin.

    Küçük bir sos tavasında tereyağını eritin. Toz kırmızı biberi ve naneyi ekleyip kokusu çıktıktan sonra ocaktan alın. Koyulaşıp kıvam alan çorbaya, hazırladığınız yağlı sosu ekleyip karıştırdıktan sonra sıcağı sıcağına sevdiklerinizle paylaşın.

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