Sofraların sultanı mercimek çorbası iftar menülerinin de vazgeçilmezi. Çünkü Mercimek çorbası zengin potasyum içeriği ile tansiyon dengeleyici özelliktedir. Ayrıca mercimek çorbası tarifi sade yapılabileceği gibi cevizli olarak da yapılabilir. İşte ramazan ayına layık süzme mercimek çorbası tarifi ve videolu anlatımı ile izleyerek yapabileceğiniz cevizli mercimek çorbası tarifi…

CEVİZLİ MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

2 Yemek Kaşığı Yeşil Mercimek

1 Adet Arpacık Soğan

1 Tatlı kaşığı tereyag

Yarım Domates rendesi veya 1 tatlı kaşığı ev Salçası

4 Adet Ceviz

1 Çay kaşığı nane

Çay kaşığı ucu ile karabiber ve kırmızı biber

1 Su bardağı su

Yapılışı

Küçük küçük doğradıgım Soğanları yağda 3-4 tur çevirdim.Domates rendesi veya Salçayı ekledim. Daha sonra ayiklayıp yıkadığım yeşil mercimek,kuru nane ve baharatlari ekleyerek 1-2 tur cevirdikten sonra 1 su bardağı su ekleyerek mercimekler yumusayincaya kadar pişirdim (suyu cabuk cekerse tekran sicak su ekleyebilirsiniz). İndirmeye yakın küçük kucuk dogradigim cevizleride ekleyerek 5 dakika daha pişirdim.