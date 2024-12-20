Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Iğdır'ın kışa renk katan doğal harikası: Gökkuşağı Tepeleri

        Iğdır'ın kışa renk katan doğal harikası: Gökkuşağı Tepeleri

        Iğdır'ın en dikkati çeken turistik cazibe merkezlerinden biri olan Gökkuşağı Tepeleri, kış mevsiminde dahi renkli manzaralarıyla doğaseverleri cezbediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 14:48 Güncelleme: 20.12.2024 - 14:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yer alan bu eşsiz doğal oluşum, son yıllarda adından sıkça söz ettirerek bölgeye gelen turistler için vazgeçilmez destinasyon haline geliyor. Yeşil, kahverengi, sarı ve boz tonlarındaki büyüleyici renk geçişleri, ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.

        2

        Gökkuşağı Tepeleri, doğa yürüyüşü yapmak, fotoğraf çekmek ya da dağcılıkla ilgilenmek isteyenler için öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor. 10 kilometrelik yürüyüş parkurları, her yaştan turistin keyifli doğa keşfi yapmasını sağlıyor.

        3

        Özellikle kar yağışının nadiren görüldüğü bu bölge, kışın bile renklerini kaybetmeyerek dört mevsim ziyaretçilerine keyifli anlar sunuyor.

        4

        Bölge, Iğdır'ın en gözde turizm noktalarından biri olarak hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Soğuk havalara rağmen doğanın içindeki bu renklilik, Iğdır'ın turizm potansiyelini artırarak bölgenin turistik cazibesine önemli katkı sağlıyor.

        5

        Tepeleri gezen ziyaretçilerden Yunus Gündoğdu, Gökkuşağı Tepeleri'nin mutlaka görülmesi gereken önemli turizm zenginliklerinden biri olduğunu söyledi.

        6

        Arkadaşlarıyla tepelerde çok güzel vakit geçirdiklerini anlatan Gündoğdu, "Gökkuşağı Tepeleri'nin manzarası çok güzel, yılın her mevsiminde gelip gezilecek ve faaliyet yapılacak bir yer. Bugün 10 kişilik ekiple bu faaliyeti yaptık. Gidiş geliş olmak üzere yaklaşık 10 kilometrelik parkurda yürüdük" dedi.

        7

        "YILIN HER DÖNEMİNDE BURAYI GELİP GÖRMEK MÜMKÜN"

        Seda Demir de çok güzel etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, "Gökkuşağı Tepeleri, bölgemizin en güzel yerlerinden biri, yılın her döneminde burayı gelip görmek mümkün. Herkesi buraya gelmeye, görmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

        8

        Hüseyin Akçay da tepelerin ününü duyduktan sonra gezme kararı aldıklarını anlattı.

        9

        Herkesi bölgeye davet eden Akçay, "Bugün Iğdır'ın meşhur tepelerini görmeye ve yürüyüş yapmaya geldik. Burası günübirlik yürüyüş yapmak için çok güzel bir yer, burayı daha çok tanıtmak için böylesi etkinlikler yapıyoruz. Tepelere yerli ve yabancı herkesin gelip uzun ve kısa parkurlu etkinlik yapacaklarını düşünüyorum" diye konuştu.

        10
        11
        12
        13
        14
        15
        16
        17
        18
        19
        20
        #Gökkuşağı Tepeleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Doğru söze ne denir?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Doğru söze ne denir?
        Polisten ünlü mimara silahlı saldırı!
        Polisten ünlü mimara silahlı saldırı!
        Dilan ve Engin Polat'a 'Azmettirme' suçundan 5 yıla kadar hapis istemi
        Dilan ve Engin Polat'a 'Azmettirme' suçundan 5 yıla kadar hapis istemi
        Okulda panik! Kazan dairesinde yangın çıktı
        Okulda panik! Kazan dairesinde yangın çıktı
        Savaş alanından AI eğitimine
        Savaş alanından AI eğitimine
        Denizin dibindeki kaçak yapı "pes artık" dedirtti!
        Denizin dibindeki kaçak yapı "pes artık" dedirtti!
        Trump'tan AB'ye yaptırım tehdidi
        Trump'tan AB'ye yaptırım tehdidi
        Erkek hali yüreğine indi
        Erkek hali yüreğine indi
        Ali Koç'tan Dursun Özbek'e yanıt!
        Ali Koç'tan Dursun Özbek'e yanıt!
        Çernobil'de bugün hayat nasıl?
        Çernobil'de bugün hayat nasıl?
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Ayvalık açıklarında keşfedildi! Çok iyi korunmuş
        Ayvalık açıklarında keşfedildi! Çok iyi korunmuş
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        Katil Semih Çelik'in ailesi soyadlarını değiştiriyor
        Katil Semih Çelik'in ailesi soyadlarını değiştiriyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı
        Enflasyondan beter
        Enflasyondan beter
        ABD'den Türkiye'ye Rus gazı muafiyeti
        ABD'den Türkiye'ye Rus gazı muafiyeti
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!