İHH, 35 evsize kıyafet ve hijyen paketi dağıttı

AA

Vakıftan yapılan açıklamada, evsiz kişilerin, hem virüs yayılımını engellemek hem de hastalığa yakalanmalarının önlenmesi amacıyla İstanbul Valiliğince Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde misafir edildiği hatırlatıldı.

İHH ekiplerinin burada kalan 35 evsiz vatandaşa kıyafet ve hijyen paketi yardımında bulunduğu belirtilen açıklamada, "Evsizlere, ayakkabı, pijama, tişört, iç çamaşır, mont, ceket, hırka, diş fırçası, diş macunu, havlu, şampuan, tıraş seti, sabun ve tırnak makası ulaştırıldı." bilgisi verildi.

Kendisine yardım ulaştırılanlardan Alaattin Arslan, uzun yıllardır sokaklarda yaşadığını söyledi. Salgın sürecinde yemek ve barınma noktasında sıkıntı yaşadıklarını anlatan Arslan, resmi kurumların seslerini duyduklarını ve gerekli imkanların sağlandığını aktardı.

Kıyafet ve hijyen desteği için İHH'ya teşekkür eden Arslan, şunları kaydetti:

"Ben uzun yıllardır sokaklarda yaşıyorum. Nedenlere ve niçinlere girmeyeceğim, bir şekilde düştük bu duruma. İstanbul şartlarında sokaklarda yaşamını sürdürmeye çalışan benimle beraber daha on binlerce arkadaşımız var. Bir şekilde hayatımızı idame ettiriyorduk. Fakat virüs süreciyle birlikte yaşam şartlarımız zorlaştı. Bu noktada yerel yönetimlerimiz ve devletimiz bize barınma noktasında yardımcı oldu, bu imkanları bize sundu. Aynı şekilde yemek ihtiyacımızı da karşılamaya başladılar. Benim karantina sürem dolmuş olmasına rağmen burada kalmaya devam ediyorum. Buradaki arkadaşlarımızla mümkün olduğunca iyi geçinmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz gün buraya İHH’dan arkadaşlar geldi, beden numaralarımızı aldılar ve bugün de yardıma geldiler. Elbise ve hijyen ihtiyacımızı karşıladılar. Başka ne söyleyebilirim ki? İyi ki varsınız. Böyle zor günlerde bile hala başkaları için iyi, güzel şeyler yapılabiliyorsa ben de bu hayata güzel tarafından bakarım arkadaş."

İHH, koronavirüs salgınının görüldüğü ilk günden beri mağdur vatandaşlara hayırseverlerin yardım ve desteklerini ulaştırmayı sürdürüyor. İHH mağdurlara, nakdi yardımın yanı sıra gıda ve hijyen paketi desteğinde bulunuyor.