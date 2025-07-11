İki hemşire yanarak hayatını kaybetti! Tesla marka araç elektrik direğine çarptı!

Malatya'da aydınlatma direğine çarparak alev alan otomobildeki 2 kişi, yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre kaza, gece geç saatlerde Elazığ Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ozan Uçar (33) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

İKİ ARKADAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın ardından otomobil alev aldı. Yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, Ozan Uçar ile yanında bulunan Uğur Oğraş'ın (31) öldüğü belirlendi.

REKLAM

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cansız bedenler otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Ozan Uçar

ARACI YENİ ALMIŞLAR

İHA'nın haberine göre de gece saatlerinde meydana gelen kazada Tesla marka bir otomobil alev alarak yandı. Olayda çarpmanın ardından araç bir anda alev alarak yanmaya başladı.

Uğur Oğraş

HEMŞİRE OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ

Yanarak küle dönen aracın yeni alındığı öğrenilirken kazada hayatını kaybedenlerin Turgut Özal Tıp Merkezi'nde hemşire olarak görev yaptıkları belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Fotoğraflar: İHA