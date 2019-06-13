Umman Körfezi'nde iki tankere yönelik saldırıların ardından dünya gözünü bölgede yaşanan gelişmelere çevirdi.

Bu sabah saatlerinde saldırıya uğradığı belirtilen Marshall Adaları bandıralı Norveç’e ait Front Altair gemisi batmış, diğer gemi Kokuka Courageous hasar almıştı. İran arama kurtarma ekibi iki tankerde görev yapan toplam 44 mürettebat kurtardı.

Kokuka Courageous'un bir Japon gemisi olduğu belirtilirken, saldırının Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile İran lideri Hamaney'in görüşmesi sırasında gerçekleşmesi dikkat çekti. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif konuyu, "Japonya'ya yük taşıyan tankerlere saldırı Başbakan Abe Şinzo ile (İran lideri) Ayetullah Ali Hamaney'in kapsamlı ve dostça görüşmeler yaptığı sırada gerçekleşti. Bu sabah olanları tanımlamak için şüpheli ifadesi bile yetersiz kalır." ifadeleriyle değerlendirdi.

PETROL FİYATLARI FIRLADI

İran'ın kendisine uygulanan petrol ambargosu nedeniyle kapatmakla tehdit ettiği Hürmüz Boğazı'nın güneyinde bulunan Umman Körfezi'ndeki saldırıların ardından petrol fiyatları yüzde 4 oranında arttı ve varil başına 2 dolardan fazla zamlandı.

OPEC üyeleri Suudi Arabistan, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Irak'ın ham petrol sevkiyatlarının önemli bir bölümünü Hürmüz Boğazı üzerinden yaptıkları biliniyor. Ayrıca Katar likit doğalgaz ihracatının neredeyse tamamını Hürmüz Boğazı'ndan yapıyor.

Suudi Arabistan ve BAE, Hürmüz Boğazı'nı devreden çıkaracak yeni rotalar arıyor ve bunun için daha fazla petrol boru hattı inşa ediyor. Dünyada üretilen petrolün neredeyse 5'te 1'inin boğazdan geçtiği tahmin ediliyor.

ABD, RUSYA VE ALMANYA'DAN AÇIKLAMA

Umman'da gerçekleşen ve kimin yaptığı henüz belli olmayan tanker saldırılarının ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Başkan Trump'ın konuyla ilgili bilgilendirildiği ve durumun değerlendirildiği kaydedildi.

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov'un açıklamasında ise "Bunun arkasında ne olduğunu kimse bilmiyor" denildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan bir diğer isim olan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise, "Aldığımız haberler çok endişe verici. Durumun tırmanması tehlikeli ve bu olaylar bir tırmanmaya neden olabilir. Durumun yatıştırılması gerekiyor ve tüm taraflar buna destek vermeli" ifadelerini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan ise konuyla ilgili itidal çağrısı yapıldı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit ise konuyla ilgili BM Güvenlik Konseyi'nin harekete geçmeye

çağırdı. Gheit, "Bazı taraflar bölgeyi ateşe vermeye çalışıyor. Bunun farkında olmalıyız" ifadelerini kullandı.