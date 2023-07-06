İkinci Dünya Savaşı'nı odaya sığdırdı

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Üç boyutlu yazıcılarla da maketler yapıldığını dile getiren Turhan, savaşın anlatıldığı bu dioramaların el işçiliği ile meydana geldiğini ve en küçük detayların bile görünür kılındığını ifade etti.

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Turhan, savaşla ilgili 50'nin üzerinde diorama topladığını belirterek, "Küçük parçaları da saydığımız takdirde on binlerce parça var burada. Halen tasarlamaya devam ediyoruz, 'Bazen şöyle bir tank yapalım' veya 'Başka bir şehri veya bir nehir kıyısını tasvir edelim' diyerek başlıyoruz" diye konuştu.