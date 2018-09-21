10 | 12

"Her birinin envanteri çıkarıldı, çizimleri yapıldı. Daha sonra nehrin üzerindeki Antik Roma köprülerinin restorasyonuna başlandı. Çok yakında köprülerin onarımı tamamlanacak. Çevredeki evler restore edilecek. Projeye göre, nehrin su seviyesi de yükseltilerek Antik Çağ'da olduğu gibi iki köprü arasında kayıklarla gidilebilecek. Projemiz tamamlandı ve Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından da kabul edildi."