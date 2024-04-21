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        Haberler Gündem İletişim Başkanlığı'ndan 'Kürecik Radar Üssü' iddialarına yalanlama

        İletişim Başkanlığı'ndan 'Kürecik Radar Üssü' iddialarına yalanlama

        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'İran'ın 15 Nisan'da İsrail'e fırlattığı füzeler, Malatya Kürecik'te bulunan radar üssü sayesinde erken tespit edilerek durduruldu' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 01:05 Güncelleme: 21.04.2024 - 01:05
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        'Kürecik Radar Üssü' iddialarına yalanlama
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        DMM, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "'İran'ın 15 Nisan'da İsrail'e fırlattığı füzeler, Malatya Kürecik'te bulunan radar üssü sayesinde erken tespit edilerek durduruldu.' iddiası doğru değildir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile görüşmesinin ardından, Kürecik radar üssü ile ilgili Merkezimizce daha önce de yalanlanan asılsız iddianın kasıtlı bir biçimde yeniden dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir. Kürecik'teki radar sisteminden elde edilen bilgiler, NATO prosedürleri çerçevesinde sadece müttefiklerle paylaşılmaktadır. Bu veri paylaşımının amacı, NATO müttefiki ülkelerin halklarının, topraklarının ve kuvvetlerinin korunmasıdır. Bilgilerin İsrail gibi NATO müttefiki olmayan ülkelerle paylaşımı söz konusu değildir. Türkiye, her zaman Filistinli kardeşlerimizin haklı davasının yanında olmuştur ve her koşulda olmaya devam edecektir. Kamuoyunun hassasiyetleri üzerinden yürütülmeye çalışılan manipülasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #iletişim başkanlığı
        #Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
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