Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğünde Türkiye'nin Nabzı programında soruları yanıtlıyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın önemine değinen Başbuğ, cumhuriyetin esas anlamının demokrasi ve bir noktada ahlaksal erdeme dayanan bir yöntem olduğunu vurguladı.

Öte yandan Başbuğ, Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçek hayalinin demokrasi olduğunu belirterek, ''Günümüzde Atatürk yaşıyor olsaydı çok partili sisteme geçiş daha erken olurdu'' ifadelerini kullandı.

Başbuğ, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kez 'Cumhuriyet' sözcüğünü Fransız gazeteciye verdiği bir röportajda söylediğini açıkladı.

''İNANÇ KONUSU TARTIŞMAYA AÇIK KONU DEĞİL''

İnanç konusunun tartışmaya açık konu olmadığını söyleyen Başbuğ, ''İman konusu Allah ile kul arasındadır. Bu insan imanlıdır imansızdır denilemez. İnanan insan inanır, inanmayan insan inanmaz. İmana ait sureleri tartışamazsınız. İnanç konusu tartışmaya açık konu değil. Kuran-ı Kerim'de peygamberimiz hem dinin başkanı hem devlet başkanıdır. Osmanlı İmparatorluğu bile tam şeriat devleti değildir. Asıl sorun iman ve ibadet arasındaki bağlantı' dedi.

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