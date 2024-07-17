İmamoğlu'na saldırı davasında karar!

Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde taşlı saldırıda bulundukları suçlamasıyla tutuksuz yargılanan 28 sanık, 5 ay 26'şar gün hapisle cezalandırıldı.

DHA'nın haberine göre Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi 7 Mayıs 2023'te Erzurum'a gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bulunduğu seçim otobüsüne Havuzbaşı kent meydanında bir grup tarafından madeni para, taş ve pet şişe atıldı.

İmamoğlu'nun avukatı Mustafa Aşık, önceki duruşmada savcının 'yaşananların örgütlü olmadığı'na yönelik hazırladığı mütalaaya itiraz ettiklerini belirterek, "Mütalaanın bu haliyle kabulü mümkün değildir. Grup toplanmaya başladığında emniyet tarafından defaten dağılmaları yönünde uyarılarda bulunduğu söyleniyor. Emniyet müdürlüğü tarafından gerekli tedbirin alınmadığı ve yaralama eylemlerinin gerçekleştirenlerin tespit edilemediği belirtilmiş ancak hem polis kameralarına hem ulusal basının kameralarına ve hatta taş atanların içinde bulunanlardan bazılarının yaptığı sosyal medya paylaşımlarına yansıyan videolardan tespit edilebilirdi. Ayrıca sanıkların hepsinin ağız birliği yapmışçasına gezerken birdenbire kendilerini slogan atarken buldukları beyanları var. Bu hayatın doğal akışına aykırıdır. Mütalaaya iştirak etmemiz mümkün değildir. Hatalı değerlendirmeler ve eksik incelemeler var" dedi.

Davanın bugün yapılan karar duruşmasına tutuksuz sanıkların bazıları ve avukatlar katıldı. İmamoğlu'nun avukatlarının SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmada mahkeme heyeti sanıklardan son sözlerini sordu. Duruşmaya katılan sanıklar, suçsuz olduklarını belirterek beraatlarını talep etti.

Seçim otobüsünün üzerinde konuşma yapan İmamoğlu, korumaların açtığı şemsiye ile korundu. Konuşmasını bir süre atılan cisimler altında sürdüren İmamoğlu, mitingi sona erdirdi. 17 kişinin yaralandığı olaylarla ilgili 28 şüpheli hakkında Erzurum 7'nci Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

KARAR AÇIKLANDI

İmamoğlu'nun avukatlarından Serkan Günel ise olayın demokrasiye yapılan bir saldırı olduğunu ifade etti. Mahkemenin görevsizlik kararı vererek davayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini talep ettiklerini belirten Günel, ancak bunun değerlendirilmediğini söyledi.

Sanık ve avukatlardan son sözlerini dinleyen mahkeme heyeti, araştırılacak başka bir şey olmadığı için sanıklarla ilgili kararını açıkladı. 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi, 28 sanığa TCK 86/2 maddesi gereğince 'Kasten yaralama' suçundan 5 ay 26'şar gün hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, bazı sanıklar hakkında verilen cezanın hükmünün açıklanmasını geri bırakırken, bazılarında ise erteleme yapmadı.