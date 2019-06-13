İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iadesini öngören kararı imzaladı.

BBC Radyo'da bir programı katılan Javid, "Öncelikle polisin onu tutuklamasından ve şu anda parmaklıklar arkasında olmasından memnunum. Çünkü İngiltere yasalarını ihlal etti. ABD'den bir iade talebi vardı ve yarın ki mahkemeden önce iade talebini imzalayıp onayladım" ifadelerini kullandı.

Yarın ki mahkemede, ABD'nin Assange'a yönelik tüm suçlamaları detaylandırması bekleniyor. ABD Adalet Bakanlığı, Julian Assange'ın casusluk yasası altında yargılanacağını duyurmuştu. Ulusal savunma bilgilerini yasa dışı bir şekilde ele geçirmekle suçlanan Assange, suçlu bulunması halinde 175 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

İngiltere İçişleri Bakanı'nın onay verdiği Assange'ın iadesiyle ilgili son kararı Londra Mahkemesi verecek.