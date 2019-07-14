Geçtiğimiz hafta İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch'un ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili 'beceriksiz' ifadesini de kullandığı diplomatik yazışmalar sızdırılmış, konu Beyaz Saray'ın sert tepkisini çekmişti.

Büyükelçi Darroch'un istifasının ardından Daily Mail bugün İngiliz diplomatın yeni yazışmalarını yayınladı.

Kim Darroch tarafından kaleme alındığı belirtilen notlarda, Trump'ın İran ile yapılan nükleer anlaşmadan eski başkan Barack Obama'ya zarar vermek için çekildiği öne sürülürken, İngiliz büyükelçi durumu 'diplomatik vandallık' olarak tanımlıyor.

İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Darroch'un Dışişleri Bakanı Johnson'a hitaben yazdığı mektuplarda, Trump'ın nükleer anlaşmadan kişisel nedenlerle çekildiği değerlendirmesini yapıyor ve ABD'nin 'sonraki günü' içeren bir stratejisi olmadığına ve müttefikleriyle temas kurmak gibi bir planın da olmadığına dikkat çekiliyor.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan sızıntı belgelerde, Kim Darroch'un Amerikan yönetimi için 'beceriksiz ve yetersiz' ifadelerini kullandığı görülmüş, Trump ise bu sızıntı üzerine Darroch hakkında 'çok aptal bir adam' demişti. Darroch, kendisi için görevine devam etmenin imkansız hale geldiğini belirterek geçtiğimiz günlerde istifa etmişti.

İNGİLTERE POLİSİ HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan gizli diplomatik belgelerin sızdırılmasıyla ilgili olarak İngiltere polisi harekete geçti.

Times'ın haberine göre, terörle mücadele ekipleri tarafından yürütülen soruşturma neticesinde diplomatik belgelerin sızdırılması konusunda sorumlu olan kişinin kimliği belirlendi. Gazeteye konuşan ve ismini açıklamak istemeyen bir kaynak, olayın yabancı bir devlet tarafından yapılmadığı bilgisini verdi.

İngiltere'nin en yüksek rütbeli terörle mücadele şefi medyayı uyararak, daha fazla belge yayınlamanın Devlet Sırları Yasası'nı ihlal anlamına gelebileceğini belirtmişti. Ancak polisin bu uyarısına başbakanlık için yarışan, Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ve eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson tepki gösterdi.

Johnson böyle bir belgeyi yayınlayan gazete ve medya kuruluşlarının soruşturma geçirmesinin doğru olmayacağını belirtti.