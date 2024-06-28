İngiltere Başbakanı Sunak, kendisine "pis Pakistanlı" denmesine tepki gösterdi

İngiltere'de aşırı sağcı Reform UK Partisi lideri Nigel Farage için seçim kampanyası yürüten isimlerden Andrew Parker'ın kullandığı Müslüman karşıtı ve ırkçı ifadelere yanıt veren Hindistan kökenli Başbakan Rishi Sunak, "İki kızım, Farage için kampanya yapan insanların bana 'pis Pakistanlı' demesini görmek ve duymak zorunda kalıyor. Bu beni üzüyor ve kızdırıyor." dedi.

İngiliz Channel 4 kanalı, Farage'ın milletvekili adayı olduğu seçim bölgesinde kampanya düzenleyen Parker'ın; Sunak, İslam dini ve göçmenlerle ilgili kullandığı ırkçı, Müslüman karşıtı (İslamofobi) ve şiddet içeren dilini gizli kameralarla kaydetti.

Görüntülerde Hint kökenli Sunak için, "Her zaman Muhafazakar Parti seçmeniydim ama bu pis Pakistanlı beni sinirlendiriyor. Hangi konuda iyi? İşe yaramazın teki." şeklindeki ifadeleri yer aldı. REKLAM İslam dini için, "En iğrenç inanç" yorumu yapan ve Müslümanların tek amacının İngiltere'yi ele geçirmek olduğunu savunan Parker, ülkeye gelen düzensiz göçmenlerin ise sahillerde atış talimi yapan silahlı birlikler tarafından vurulması gerektiğini söyledi. Parker'ın ifadelerine, katıldığı bir televizyon yayınında tepki gösteren Sunak, "İki kızım, Farage için kampanya yapan insanların bana 'pis Pakistanlı' demesini görmek ve duymak zorunda kalıyor. Bu beni üzüyor ve kızdırıyor. (Farage'ın) Bazı sorulara yanıt vermesi gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

Sunak, Reform UK adayları ve çalışanlarının, ırkçı ve cinsiyetçi ifadeleri herhangi bir tepkiyle karşılaşmadan söylediğini dile getirerek, "Bu durum Reform'daki kültüre dair bir şeyler söylüyor." dedi. Rishi Sunak, "Başbakan ve daha önemlisi iki kız çocuk babası olarak görevim, bu yıkıcı ve ayrıştırıcı davranışlara tepki göstermektir." ifadesini kullandı. PARKER GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI Parker'ın ifadelerine Reform UK lideri Farage da tepki göstererek, "dehşete düştüğünü" söyledi. Farage, yaptığı açıklamada, "Bazıları tarafından kullanılan şok edici ifadeler, benim görüşlerimle, Reform UK destekçilerinin çoğunluğunun düşünceleriyle ya da parti politikalarıyla kesinlikle örtüşmüyor." ifadelerini kullandı.