İngiltere'de Başbakanı Rishi Sunak'ın, 4 Temmuz tarihi için erken seçim kararı almasının ardından dün milyonlarca seçmen sandık başına gitti.

Dün yapılan seçiminin ilk sonuçlarına göre, İşçi Partisi genel seçimlerde Avam Kamarası'na şu ana kadar 410 milletvekili sokarak çoğunluğu elde etti. Böylece ülkedeki 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarı sona erdi.

İngiltere Avam Kamarası'nın 650 milletvekili veya parlamento üyesi var. Milletvekillerinin her biri ülkenin herhangi bir yerindeki bireysel bir seçim bölgesini veya bölgeyi temsil ediyor.

Seçimin ilk sonuçları, İşçi Partisi'nin 410 sandalyeye, Muhafazakar Parti'nin 144 sandalyeye ve merkezci Liberal Demokratların ise 58 sandalyeye sahip olduğunu gösteriyor. Diğer yandan, Brexit Partisi'nin halefi olan Reform'un başlangıçta öngörülen 13 sandalyesi 4'e düştü.

"YENİLGİNİN SORUMLULUĞUNU ALIYORUM" 44 yaşındaki Muhafazakar Parti lideri Başbakan Rishi Sunak, İngiltere'de başbakan olan ilk Hint kökenli kişi olmuştu. Seçim sonuçlarının belirginleşmesinin ardından açıklama yapan Sunak, yenilgiyi kabul etti. Sunak, "Üzgünüm, yenilginin sorumluluğunu alıyorum. İşçi Partisi seçimi kazandı, bu seçimden öğrenmemiz gereken çok şey var" dedi. REKLAM

"DEĞİŞİM ŞİMDİ BAŞLIYOR" İşçi Partisi'nin lideri 61 yaşındaki Keir Starmer, Jeremy Corbyn'in ardından 2020 yılında partinin lideri olarak seçilmişti. Starmer, İşçi Partisi'nin zaferinin ardından yaptığı açıklamada, "Değişim şimdi başlıyor. Başardık, hemen harekete geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

NE VAAD ETTİLER? Ülkede seçimin favorisi görünen İşçi Partisi, öne çıkan 10 vaadiyle halkın oyunu istiyor. Bunların başında, ülkede yıllardır çözülemeyen hastanelerdeki muayene sırası konusu geliyor. İşçi Partisi, iktidar olması halinde her yıl 2 milyon yeni hastane randevusu oluşturabilecek imkan sağlamayı vadediyor. Bunu da yeni sağlık çalışanları istihdam ederek, maaş ve fazla mesai ücretlerini artırarak gerçekleştireceğini anlatıyor. Partinin bir diğer vaadi ise düzensiz göçün önüne geçip İngiltere'de bulunan düzensiz göçmenleri güvenli ülkelere yollamak. Asgari ücreti artırmak, ulaşım ücretlerini düşürmek ve okullarda ücretsiz yemek vermek gibi ekonomiye yönelik vaatleri bulunan İşçi Partisi, hem ekonomik hem de siyasi istikrarı sağlama sözü veriyor.