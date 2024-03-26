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        Haberler Dünya İngiltere'de Yüksek Mahkeme, Julian Assange'ın ABD'ye hemen iade edilemeyeceğine hükmetti

        İngiltere'de Yüksek Mahkeme, Julian Assange'ın ABD'ye hemen iade edilemeyeceğine hükmetti

        İngiltere'de Yüksek Mahkeme, tutuklu bulunan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye hemen iade edilemeyeceğine hükmederek; Assange'a, iadesine karşı yaptığı itirazı başka bir duruşmaya taşıması için izin verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 14:56 Güncelleme: 26.03.2024 - 14:56
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        İngiltere'den Assange kararı
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        Yüksek Mahkeme, karara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ABD makamlarının Assange'a ne olacağı konusunda daha fazla güvence vermemesi halinde, Assange'ın yeni bir temyiz başvurusunda bulunabileceğine hükmetti.

        Açıklamada, ABD tarafından herhangi bir güvence sunulmaması halinde, Assange'a ifade özgürlüğünün ihlali ve ölüm cezası alma ihtimali gibi gerekçelerle temyize gitme izni verileceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Bu güvenceler verilmezse, temyiz izni verilecek ve ardından temyiz duruşması yapılacaktır. Güvence verilmesi halinde, taraflara beyanda bulunmaları için bir fırsat daha verilecek ve güvencelerin tatmin edici olup olmadığına karar vermek ve temyiz izni konusunda nihai kararı vermek üzere 20 Mayıs'ta bir duruşma daha yapılacak."

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        175 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİR

        Ekim 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren binlerce gizli belgeyi yayımlayan Assange'ın avukatları ve destekçileri, ABD'ye iadesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezası alabileceğini belirtirken, ABD tarafı ise hapis cezasının 4 ila 6 yıl olabileceğini öne sürüyor.

        Julian Assange'ın eşi Stella Assange, geçen ay yaptığı açıklamada, mahkemede eşine iade kararı çıkması halinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracaklarını belirtmişti.

        ASSANGE'IN DAVA SÜRECİ

        Assange'ın kurduğu WikiLeaks, 28 Ekim 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren 251 bin gizli belgeyi yayımlamıştı.

        Assange, Haziran 2012'de sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanarak, Londra'daki Belmarsh Hapishanesi'ne konulmuştu.

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        Mahkeme, 50 hafta hapse mahkum edilen Assange'ın, iade talebi çerçevesinde cezasını tamamladıktan sonra da tutuklu kalmasına karar vermişti.

        Yüksek Mahkeme, 10 Aralık 2021'de Assange'ın ABD'ye iade edilebileceğine hükmetmişti.

        Westminster Sulh Ceza Mahkemesinin 20 Nisan 2022'de iadeye hükmetmesiyle dönemin İçişleri Bakanı Priti Patel, 17 Haziran 2022'de Assange'ın ABD'ye iade edilmesi kararını imzalamıştı.

        Assange'ın avukatları da 1 Temmuz 2022'de karara ilişkin Yüksek Mahkemeye itiraz başvurusunda bulunmuştu.

        Julian Assange'ın ABD'ye iade davasına ilişkin duruşmalar, 20-21 Şubat'ta Yüksek Mahkeme'de görülmüş, kararın ileri tarihte verileceği kaydedilmişti.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #İngiltere
        #Julian Assange
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