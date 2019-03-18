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İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde, "Aramızdaki ortak Çanakkale ruhu sayesinde ülkelerimiz bugün sahip olduğumuz bu dostluğun ve ittifakın değerini son derece iyi biliyor ve takdir ediyor." dedi.
Chilcott, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından Türkçe konuştuğu videolu bir mesaj paylaştı.
Türkiye ve Birleşik Krallık'ın cephenin karşı taraflarında bulunduğunu hatırlatan Chilcott, "Ama bu harekat bize uzlaşmanın ne denli değerli olduğunu ve daha iyi bir gelecek için ileriye nasıl gidebileceğimizi gösteren önemli bir ders de oldu." diye konuştu.
Chilcott, yaşanılan acılardan sonra düşman olmaktan yakın müttefikliğe geçmeyi başarabildiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:
"Mustafa Kemal Atatürk, 'Uzak memleketin toprakları üzerinde kanlarını döken kahramanlar! Burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz' dediğinde işte bu uzlaşı ruhu ve gelecek vizyonunu en etkili biçimde özetlemişti. Çanakkale, Birleşik Krallık ve Türkiye'nin bugün sahip olduğu güçlü ve vazgeçilmez dostluk ve müttefikliğin yolunu açan tarihi bir kırılma noktasıydı. Avrupa kıtasının karşı uçlarına yerleşmiş eski iki imparatorluk olarak ülkelerimiz bugün ikili ilişkiler, kültürel, tarihsel, ticari ve savunma ilişkileri açısından güçlü bağlara sahip. Aramızdaki ortak Çanakkale ruhu sayesinde ülkelerimiz bugün sahip olduğumuz bu dostluğun ve ittifakın değerini son derece iyi biliyor ve takdir ediyor."
Türkiye ve Birleşik Krallık'ın NATO, AGİT ve G20 gibi birçok uluslararası örgütte müttefik olduğunu hatırlatan Chilcott, "Önümüzde ilişkilerimizi güçlendirebileceğimiz daha pek çok fırsat var." ifadesini kullandı.
Chilcott, mesajını "18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi dolayısıyla ülkeleri için hayatlarını veren tüm şehitlerin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhları şad olsun." diyerek bitirdi.
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