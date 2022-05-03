İngiltere'nin 'Ruanda' planı gecikecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya İngiltere'nin 'Ruanda' planı gecikecek
ABONE OL

İngiltere'nin göçmen ve mültecileri Ruanda'ya gönderme planı gecikebilir

İngiltere'ye 2022'de gelen düzensiz göçmenlerin sayısı 7 bini geçerken düzensiz göçmen ve mültecileri Ruanda'ya gönderme planının hayata geçmesinin yasal zorluklar nedeniyle aylar alabileceği belirtildi.

İngiltere'nin 'Ruanda' planı gecikecek
İngiltere'nin 'Ruanda' planı gecikecek
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / AA

Haber ajansı PA Media'ya göre, 2022'nin başlangıcından bu yana Manş Denizi üzerinden botlar veya küçük teknelerle İngiliz sahillerine ulaşanların sayısı 7 bin 240'a ulaştı.

Aynı dönem için 2021'de 2 bin 390, 2020'de ise 1006 kişinin kayıtlara geçtiği göz önüne alındığında aradaki fark dikkati çekti.

11 günlük aranın ardından son 2 günde gelenlerin sayısı ise 547 oldu. 2022'deki en yüksek sayı, 13 Nisan'da 18 teknede 651 kişinin geçiş yapmasıyla kaydedildi.

Başbakan Boris Johnson'ın sözcüsü de İngiltere'nin sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planının yürürlüğe girmesinin, yasal zorluklar nedeniyle daha uzun sürebileceğini ve aylar alabileceğini söyledi.

Sözcü, gazetecilere verdiği demeçte, bir davaya ilişkin bildirim aldıklarını belirterek "Açıkçası, bu yasal zorluklar, politikayı uygulamanın daha uzun süreceği anlamına gelebilecek bir faktör olabilir." dedi.

İNGİLTERE'NİN 'RUANDA' PLANI

Hükümet, sığınmacıların hayatını insan kaçakçılarından korumak için değişikliğe ihtiyaç olduğunu söylüyor. Bu nedenle geliştirilen plan kapsamında, 1 Ocak'tan bu yana İngiltere'ye yasa dışı yollardan girdiğine karar verilen sığınmacılar uçakla Ruanda'ya gönderilebilecek.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ise (UNHCR) İngiltere'nin sığınmacıları, başvuruları onaylanana kadar Ruanda'da tutma planının uluslararası hukuka aykırı olduğunu söylüyor.

Komiserlik, sığınma başvurucularının sorumluluğunu başka bir ülkeye vermenin "kabul edilemez olduğunu" belirtirken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise planın hukuka uygun olduğuna inandığını açıkladı.

İngiliz hükümeti sığınmacıları birkaç hafta içinde Ruanda'ya gönderilmeye başlayabileceklerini, öncelikle Fransa'dan küçük botlarla veya TIR kasalarında saklanarak ülkeye giren yalnız erkekleri göndereceklerini duyurmuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Macron ve Putin telefonda görüştü
DÜNYA Macron ve Putin telefonda görüştü
Son dakika: Putin ülkeyi o isme mi devredecek?
DÜNYA Putin'in yokluğunda ülkeyi o isim mi devralacak?
Son dakika: Dışişleri'nden Ermenistan görüşmeleri açıklaması
DÜNYA Dışişleri'nden Ermenistan görüşmeleri açıklaması
Papa Francis, Moskova'ya mı gidecek?
DÜNYA Papa Francis, Moskova'ya mı gidecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib'de anahtar teslim töreninde konuştu
DÜNYA Erdoğan: 1 milyon Suriyelinin gönüllü geri dönüşü ...
Zelenskiy'den Rusya'nın hedefine dair yeni iddia
DÜNYA Zelenskiy'den Rusya'nın hedefine dair yeni iddia
ABD'de tartışmalı karar feshedilecek mi?
DÜNYA ABD'de tartışmalı karar feshedilecek mi?
Son dakika: Lavrov'un 'Hitler' açıklamasında gerginlik büyüyor! - Haberler
DÜNYA Lavrov'un 'Hitler' açıklamasında gerginlik büyüyor!
Son dakika: Ukrayna ordusundan 'Salavat'lı Ramazan Bayramı kutlaması!
DÜNYA Ukrayna ordusundan 'Salavat'lı tebrik!
Biden'dan Beyaz Saray’da Ramazan Bayramı resepsiyonu
DÜNYA Biden'dan Beyaz Saray’da Ramazan Bayramı resepsiyonu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.