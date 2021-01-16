İngiltere yolcularına 10 gün karantina 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni türlerinin ülkeye girişini engellemek için ek tedbirler aldıklarını, bu kapsamda "seyahat koridorları" listesini askıya alarak ülkeye gelecek tüm yolculara 10 günlük karantina şartının getirileceğini duyurdu.

Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da düzenlenen basın toplantısında, 12 Ocak'ta 4 bin 134 kişinin hastanelere yatırıldığını, bunun salgının başından bu yana görülen en yüksek sayı olduğunu ifade etti.

10 GÜN BİREYSEL KARANTİNA

Ulusal Sağlık Hizmetlerinin (NHS) "çok zor durumda" olduğuna dikkati çeken Johnson, hastanelerde yatanların sayısının 37 bini geçtiği ve salgın nedeniyle birçok kanser hastasının tedavisinin ertelendiği bilgisini paylaştı.

Johnson, Kovid-19'un yurt dışı kaynaklı yeni türlerinin ülkeye girişini durdurmak için ek adımlar attıklarına işaret ederek, "18 Ocak'tan itibaren 'seyahat koridorları' listesini askıya alacağız. Bu, ülkeye gelenlerin son 72 saatte negatif Kovid-19 test sonucu göstermelerinin zorunlu olduğu ve ülkeye girdikten sonra evlerinde 10 gün boyunca bireysel karantinaya girmeleri anlamına geliyor. Bu kurallara uymayanlara karşı yaptırımları artıracağız" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEN UÇUŞLAR SÜRÜYOR

Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği de uygulanacak yeni tedbirler hakkında bilgilendirmede bulundu:



Birleşik Krallık, koronavirüs salgını nedeniyle 18 Ocak 2021 Pazartesi günü yerel saatle 04:00’dan itibaren yolcuların karantinaya tabi olmadan giriş yapabildikleri ülkeler uygulamasını (seyahat koridorları) geçici olarak durdurmaktadır.



Ayrıca, koronavirüste görülen yeni varyant nedeniyle Güney Amerika ülkeleri ve Portekiz’den uçuşlar durdurulmuştur.



Türkiye’den Birleşik Krallık’a uçuşlar ise devam etmektedir.

72 SAATLİK NEGATİF TEST SONUCU



Birleşik Krallık’a seyahat etmek isteyen vatandaşlarımızın, seyahat tarihinden 72 saat öncesine kadar yaptırdıkları negatif koronavirüs test sonucunu havayolu firmasına ibraz etmesi gerekecektir.



Negatif test sonucu ibraz etmelerinin ardından Birleşik Krallık’a giriş yapan tüm yolcular 10 günlük karantinaya tabi olacak, arzu edilmesi halinde karantinanın beşinci gününde yeniden test yaptırılabilecek ve bunun negatif çıkması durumunda karantinadan çıkılabilecektir.