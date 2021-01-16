İngiltere yolcularına 10 gün karantina

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

İngiltere'ye gidenlere 10 günlük karantina

İngiltere, koronavirüs salgınına karşı yeni tedbirleri Pazartesi günü uygulamaya başlıyor. "Seyahat koridorları" listesinin askıya alındığı ülkede gelen tüm yolculara 10 günlük karantina şartı getiriliyor. Tedbirler hakkında bilgilendirmede bulunan Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği, Türkiye'den uçuşların devam ettiğini hatırlatarak seyahat tarihinden 72 saat öncesine kadar alınan negatif test sonucunun ibraz edilmesi gerektiğini bildirdi. Büyükelçilik ayrıca 10 günlük karantinanın beşinci gününde yeniden test yaptırılması ve bu testin sonucunun negatif çıkması durumunda da karantinadan çıkılabileceğini hatırlattı

İngiltere'ye gidenlere 10 günlük karantina
İngiltere yolcularına 10 gün karantina
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / AA

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni türlerinin ülkeye girişini engellemek için ek tedbirler aldıklarını, bu kapsamda "seyahat koridorları" listesini askıya alarak ülkeye gelecek tüm yolculara 10 günlük karantina şartının getirileceğini duyurdu.

Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da düzenlenen basın toplantısında, 12 Ocak'ta 4 bin 134 kişinin hastanelere yatırıldığını, bunun salgının başından bu yana görülen en yüksek sayı olduğunu ifade etti.

10 GÜN BİREYSEL KARANTİNA

Ulusal Sağlık Hizmetlerinin (NHS) "çok zor durumda" olduğuna dikkati çeken Johnson, hastanelerde yatanların sayısının 37 bini geçtiği ve salgın nedeniyle birçok kanser hastasının tedavisinin ertelendiği bilgisini paylaştı.

Johnson, Kovid-19'un yurt dışı kaynaklı yeni türlerinin ülkeye girişini durdurmak için ek adımlar attıklarına işaret ederek, "18 Ocak'tan itibaren 'seyahat koridorları' listesini askıya alacağız. Bu, ülkeye gelenlerin son 72 saatte negatif Kovid-19 test sonucu göstermelerinin zorunlu olduğu ve ülkeye girdikten sonra evlerinde 10 gün boyunca bireysel karantinaya girmeleri anlamına geliyor. Bu kurallara uymayanlara karşı yaptırımları artıracağız" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEN UÇUŞLAR SÜRÜYOR

Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği de uygulanacak yeni tedbirler hakkında bilgilendirmede bulundu:

Birleşik Krallık, koronavirüs salgını nedeniyle 18 Ocak 2021 Pazartesi günü yerel saatle 04:00’dan itibaren yolcuların karantinaya tabi olmadan giriş yapabildikleri ülkeler uygulamasını (seyahat koridorları) geçici olarak durdurmaktadır.

Ayrıca, koronavirüste görülen yeni varyant nedeniyle Güney Amerika ülkeleri ve Portekiz’den uçuşlar durdurulmuştur.

Türkiye’den Birleşik Krallık’a uçuşlar ise devam etmektedir.

72 SAATLİK NEGATİF TEST SONUCU

Birleşik Krallık’a seyahat etmek isteyen vatandaşlarımızın, seyahat tarihinden 72 saat öncesine kadar yaptırdıkları negatif koronavirüs test sonucunu havayolu firmasına ibraz etmesi gerekecektir.

Negatif test sonucu ibraz etmelerinin ardından Birleşik Krallık’a giriş yapan tüm yolcular 10 günlük karantinaya tabi olacak, arzu edilmesi halinde karantinanın beşinci gününde yeniden test yaptırılabilecek ve bunun negatif çıkması durumunda karantinadan çıkılabilecektir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Merkel'in partisi CDU yeni liderini seçti!
DÜNYAMerkel'in partisi CDU yeni liderini seçti!
Çin'de dondurma alarmı: Üç numunede koronavirüs tespit edildi - Haberler
DÜNYAÇin'de dondurma alarmı: Üç numunede koronavirüs ...
Filistin'de 14 yıl aradan sonra seçim kararı!
DÜNYAFilistin'de 14 yıl aradan sonra seçim kararı!
ABD'nin en güçlü silah lobisi kuruluşu NRA iflas başvurusu yaptı
DÜNYAABD'nin en güçlü silah lobisi kuruluşu NRA iflas ...
DEHŞET! Son dakika: Çinli çift böyle ölüme gitmiş! İşte görüntüler
DÜNYAÇinli çifti ölüme böyle götürmüşler!
Washington Post'tan çarpıcı anket: Trump'a azil soruşturması ABD'yi ikiye böldü
DÜNYATrump'a azil soruşturması ABD'yi ikiye böldü
Pfizer ve BioNTech Avrupa'ya aşı tedarikini azaltıyor
DÜNYAPfizer ve BioNTech Avrupa'ya aşı tedarikini azaltıyor
DEPREM| Son dakika: İran'da 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
DÜNYAİran'da korkutan deprem!
Göreve gelmeden talimatlar başladı! Son dakika: Biden'dan Covid-19 hamlesi
DÜNYABiden'dan hamle! 100 bin yeni sağlık çalışanı ...
MEKTUP| Son dakika: Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderdi
DÜNYAMacron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup!