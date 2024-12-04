İngiltere’de üniversiteler, İngilizceyi iyi bilmeyen öğrencileri bile kabul ediyor

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İngiltere’de birçok üniversitenin, yabancı öğrencilerin kayıt ücretinin daha yüksek olması dolayısıyla İngilizcesi iyi olmayan çok sayıda öğrenciyi kaydettiği ortaya çıktı.

BBC radyo 4 kanalından araştırmayı gerçekleştiren Paul Kenyon ve Fergus Hewison’a konuşan ve İran’dan yüksek lisans için ülkeye gelen öğrenci Yasmin, birçok sınıf arkadaşının sınırlı bir şekilde İngilizce konuşmasından ötürü şoke olduğunu söyledi. REKLAM Kimliğinin ortaya çıkmaması için ismi değiştirilen Yasmin, “İngilizce’yi ya da İngiliz aksanını anlamadan bu ağır ders yüküne nasıl devam edebilirler ki?” diyerek çoğu öğrencinin ödevlerini parayla başkalarına yaptırdığını söyledi.

İngiltere’de bu bir suç. Aynı zamanda kimi öğrencilerin derslere katılmaları için de başkalarına para ödediklerini belirtti. İngiltere'deki Üniversite ve Kolej Sendikası (UCU) bazı kurumların daha fazla para kazanmak için yurt dışından getirdiği öğrencilere dil gerekliliğini esnettiğini söyledi. BBC’ye konuşan bir profesör, yüksek lisans öğrencilerinin yüzde 70’inin İngilizce bilgisinin yeterli olmadığını aktardı.

Ülkedeki üniversitelerin 141’ini temsil eden Üniversiteler İngiltere kurumu ise bu iddiaları reddederek dil kurallarının yeteri kadar katı olduğunu dile getirdi. Yabancı bir düşünce kuruluşu olan Yüksek Eğitim Politikaları Enstitüsü’nden Rose Stephenson, yüksek lisanstaki her 10 öğrenciden yedisinin yabancı olduğunu ortaya koydu. İngiltere’de üniversite öğrencileri için kayıt ücreti gelecek sene 9.250 sterlinden 9.535 sterline çıkacak.

REKLAM Yabancı öğrenciler için ise bir tavan ücret uygulaması yok. Stephenson, “Yabancı öğrencilerden ne kadar istiyorlarsa o kadar alabiliyorlar” diyor. Yüksek lisans ücretlerinde de bir tavan yok. O yüzden iyi bir üniversitede ücret 50 bin sterline kadar çıkabiliyor. Üniversiteler mali kriz içinde İngiltere’deki üniversiteler mali bir krizin içinde. Stephenson’a göre İngiliz öğrenciler için üniversite ücretleri enflasyon oranında artmadığı için kurumlar yabancı öğrenciler üzerinden bu açığı kapatmaya çalışıyor.

Eskiden üniversitelere öğrenci bulan bir eğitim kurumunda çalışan bir kişi, BBC’ye yurt dışında para ödeyebilecek durumda olan aileleri hedef aldıklarını aktardı. Üniversitelerin çaresiz bir durumda olduğu için öğrencileri nasıl bulduklarıyla ilgilenmediklerini iddia etti: “Notlara bakan hiçbir bağımsız kurum yok. Bir nevi Vahşi Batı.” REKLAM Bu kişinin çalıştığı Study Group adlı kurum, öğrencilerden ücret alarak üniversitelere kayıt yaptırmalarını sağlayan onlarca kurumdan biri.

50 üniversite ve 99 ülkeyle çalışan kurum, öğrencilerin yerlerini hak ederek kayıt yaptırdığını söyleyerek bu iddiaları reddetti. Yasmin ise ülkenin güneyindeki bir okula kayıt yaptırmak için 16 bin dolar sterlin ödedi. Yasmin, parayla ödev yaptıranların olduğunu söylediğinde öğretmeninin bu durumu umursamadığını anlattı. BBC 4 radyo kanalının File on 4 programına konuşan bir profesör ise öğrencilerinin çeviri uygulamaları bile kullandığını söyledi.

Diğer yandan uluslararası öğrencilerin sayısında da düşüş yaşanıyor. Bu yılın ilk yarısında gelen yabancı öğrencilerin sayısında yüzde 16’lık bir düşüşün görülmesi, bazı kurumların gelirlerinde azalmaya yol açtı. Bu azalışın, yüksek lisansa gelen öğrencilerin yanlarında aile üyelerini getirmesinin yasaklanması üzerine gerçekleştiği düşünülüyor.