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İnşaat kazısında hazine bulundu!

İngiltere'deki arkeologlar, inşaat kazısında dindar ve varlıklı bir Orta Çağ kadınına ait olduğunu değerlendirilen 1300 yıllık mezarda 'hazine' buldu

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  • İnşaat kazısında hazine bulundu! Varlıklı bir kadına ait olduğu değerlendiriliyor...

    İngiltere'deki arkeologlar, inşaat kazısında yaptıkları araştırmada dindar ve zengin olduğu değerlendirilen bir Orta Çağ kadınına ait 1300 yıllık mezara rastladı. 
  • İnşaat kazısında hazine bulundu! Varlıklı bir kadına ait olduğu değerlendiriliyor...

    Guardian'da yer alan habere göre arkeologlar Northampton'ın batısındaki Harpole'da yaptıkları kazıda buldukları MS 630-670 yıllarına ait mezarda 'hazine' buldu. 
  • İnşaat kazısında hazine bulundu! Varlıklı bir kadına ait olduğu değerlendiriliyor...

    Londra Arkeoloji Müzesi (MOLA) ekibi, Roma sikkeleri, altın, lal taşı, cam ve yarı değerli taşlardan oluşan kolyeyi 'Harpole Hazinesi' olarak tanıttı. 
  • İnşaat kazısında hazine bulundu! Varlıklı bir kadına ait olduğu değerlendiriliyor...

    Kolye için "Türünün şimdiye kadar bulunan en şatafatlı örneği" tanımı yapıldı.
  • İnşaat kazısında hazine bulundu! Varlıklı bir kadına ait olduğu değerlendiriliyor...

    Mezarda ayrıca iki süslü kap, bir bakır tabak ve büyük bir haç da keşfedildi.
  • İnşaat kazısında hazine bulundu! Varlıklı bir kadına ait olduğu değerlendiriliyor...

    Kazı Başlanı Levente Bence Balázs, toprakta ilk başta diş kalıntıları fark ettiğini, daha sonra altın nesnelerin kendisine parıldadığını belirtti ve şöyle devam etti:

    "Topraktan ilk altın çıkmaya başladığında bunun önemli bir şey olduğunu biliyorduk." 
  • İnşaat kazısında hazine bulundu! Varlıklı bir kadına ait olduğu değerlendiriliyor...

    "Britanya'da şimdiye kadar keşfedilen en önemli erken Orta Çağ kadın cenazesi" olarak değerlendirilen parçalarla ilgili Balázs, "Bu eserler 1300 yıldır gün ışığı görmemiş. Onları ilk bulan kişi olmak tarif edilemez" şeklinde konuştu.
  • İnşaat kazısında hazine bulundu! Varlıklı bir kadına ait olduğu değerlendiriliyor...

    Balázs, "Böyle bir şey bulmak her arkeoloğun hayalidir" diye devam etti.
  • İnşaat kazısında hazine bulundu! Varlıklı bir kadına ait olduğu değerlendiriliyor...

    Uzmanlar, mezardaki kadının prenses ya da başrahibe olabileceğini aktardı.
  • İnşaat kazısında hazine bulundu! Varlıklı bir kadına ait olduğu değerlendiriliyor...

    Öte yandan Harpole'da bulunan kolyenin bir benzeri olan Desborough kolyesinin de 1876'da Northamptonshire'da bulunduğu ifade edildi.

    *Haberin görselleri Associated Press (AP) tarafından servis edilmiştir. 

     

     

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