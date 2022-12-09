İnşaat kazısında hazine bulundu!

Kazı Başlanı Levente Bence Balázs, toprakta ilk başta diş kalıntıları fark ettiğini, daha sonra altın nesnelerin kendisine parıldadığını belirtti ve şöyle devam etti:

"Topraktan ilk altın çıkmaya başladığında bunun önemli bir şey olduğunu biliyorduk."