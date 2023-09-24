Empoli: 0 - Inter: 1 | MAÇ SONUCU Inter, Serie A'nın son sırasında yer alan Empoli'yi deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup etti ve zirveye yerleşti. Inter'i galibiyete Federico Dimarco taşıdı

Inter, Serie A'nın beşinci haftasında Empoli'ye konuk oldu. Stadio Carlo Castellani'deki galibiyet Inter'i beş maç sonunda 15 puana yükseltti ve dün Hellas Verona'yı yenen ikinci sıradaki rakibi AC Milan'ın üç puan önüne geçtiler. Empoli ise puansız ve golsüz olarak ligin dibine demir atmış durumda.

Inter golsüz geçen ilk yarının ardından 51. dakikada golü buldu: Kornerden gelen top Dimarco'nun önüne düştü ve Dimarco'nun muhteşem volesi üst köşeden ağlarla buluştu.

Empoli, Marko Arnautovic'in sakatlanarak oyundan çıkmasının ardından Inter'in 10 kişi kalmasıyla son dakikalarda rakip kale önünde baskı kurdu ancak skoru değiştiremedi.

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Maçın ardından konuşan Simone Inzaghi, "Maçı daha erken bitirmeliydik, çünkü daha sonra 10 kişi kaldık ve son birkaç dakikada biraz acı çektik. Yarattığımız her şeyle 2-0 yapmamız gerekiyordu."

Salı günü Paolo Zanetti'nin yerine göreve gelen Empoli'nin yeni teknik direktörü Aurelio Andreazzoli, kulübün sezona yaptığı felaket başlangıcı değiştiremedi.