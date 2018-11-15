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Sevgili Murat çok güzel bir sürpriz yaptı. Bekliyordum zaten ama. Nerede ve nasıl olacağını bilmiyordum. Bilecik tiyatro festivalinde Olgun Portakal isimli oyunun sahnesinde oldu. Başta Nami Esatgil hocama ve bütün ekip arkadaşlarımın haberi varmış. Ama ben sürprizlere çabuk uyanırım. Hiç benden kaçmaz yani. Bu sefer gerçekten vurdular ve gol attılar yani" ifadelerin kullandı.