Irak'ın kuzeyine roketli saldırı: 1 asker şehit oldu 0:00 / 0:00

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama şöyle:

" Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika (Gedu) üs bölgesine bu gece saatlerinde roketli saldırı düzenlenmiştir. Atılan 3 roketten 1'i üs bölgesine, diğer 2'si köy içerisine düşmüştür.

Saldırıda 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, köyde yaşayan 1 çocuk da yaralanmıştır. Bölgede 1 SİHA görevlendirilmiş ve gerekli tedbirler derhal alınmıştır.

Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır, yaralı çocuğumuza da acil şifalar diliyoruz"

Aynı saatlerde IKBY Güvenlik Ajansı, en az bir füzenin Erbil Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldığını duyurmuş; ancak herhangi bir can kaybı yaşanmadığı açıklanmıştı.