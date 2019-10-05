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HaberlerDünya

Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 100'e yükseldi

AA

Irak'ın başkenti Bağdat başta olmak üzere birçok vilayette düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 100'e yükselirken yaralı sayısı 2 bine yaklaştı

ırak

Irak'ta devam eden hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükseldi.

Güvenlik gerekçeleriyle adının açıklanmasını istemeyen Irak Sağlık Bakanlığından bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Bağdat başta olmak üzere birçok vilayette düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısının 100'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 2 bine yaklaştığını kaydetti.

Yaralılar arasında hayati tehlikesi olanların bulunduğunu belirten yetkili, insanların yaralıları, tutuklanma korkusundan dolayı devlet hastanelerine götürmediğini, bu nedenle ölü sayısının artabileceğini söyledi.

Hayatını kaybedenler arasında güvenlik güçlerinden de kişiler bulunuyor.

Öte yandan hastanelerde, yaralılara acil müdahale için tıbbi malzeme ve kan ünitelerinde sıkıntı yaşandığı belirtildi.

BAŞBAKANIN İSTİFASI İSTENİYOR

Kamu hizmetlerinde iyileşme ve istihdam gibi taleplerle başlayan gösterilerde polisin sert müdahalesi ve can kayıpları nedeniyle protestocular taleplerinin çıtasını yükselterek başbakanın istifasını istedi.

Göstericiler, can kayıplarına ilişkin, hükümet güçlerini gerçek mermi kullanmakla suçlarken hükümet güçleri meçhul nişancıların hem göstericileri hem de güvenlik güçlerini hedef aldığını iddia ediyor.

Bağdat ile güney kentleri 1 Ekim'den bu yana "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

 

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