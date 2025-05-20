Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran lideri Hamaney, ABD ile müzakerelerden sonuç çıkmasını düşünmediklerini söyledi | Dış Haberler

        İran lideri Hamaney, ABD ile müzakerelerden sonuç çıkmasını düşünmediklerini söyledi

        İran lideri Ali Hamaney, ABD ile müzakerelerde bir sonuç alınacağını düşünmediklerini belirterek, ülkesinin "uranyum zenginleştirme konusunda da kimsenin iznine ihtiyacı olmadığını" ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 12:43 Güncelleme: 20.05.2025 - 12:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran: ABD ile müzakerelerden sonuç çıkmaz
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hamaney, 19 Mayıs 2024'te helikopter kazasında hayatlarını kaybeden önceki Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekiler için düzenlenen anma töreninde konuştu.

        Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan başta olmak üzere üst düzey sivil ve askeri yetkililerin yanı sıra Tahran'da bulunan yabancı diplomatların da hazır bulunduğu törene, Eylül 2024'te Beyrut'ta İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah lideri Nasrallah'ın oğlu da katıldı.

        Törende konuşan Hamaney, ABD ile müzakere sürecine ilişkin, "Şehit Reisi, ABD ile doğrudan müzakere etmeyeceğini açıkça dile getirdi. Tabii Şehit Reisi döneminde dolaylı görüşmeler oldu ancak sonuç alınamadı. Hala işe yarayacağını düşünmüyoruz ve ne olacağını bilmiyoruz." dedi.

        REKLAM

        "Doğrudan müzakerelere karşıyız"

        Hamaney, ABD'nin doğrudan müzakere talebine ve İran'ın dolaylı müzakerelerdeki ısrarı hakkında ise "ABD'nin doğrudan müzakerelerde bu kadar ısrar etmesinin sebebi, tehdit ve hilelerle İran'ı müzakere masasına getirebildiklerini iddia etmektir." diyerek doğrudan müzakerelere karşı tutumunu yineledi.

        ABD'nin müzakerelerde İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurma talebine de değinen Hamaney, "Bu dolaylı müzakerelere katılan karşı taraf saçma konuşmalar yapmamaya çalışmalıdır. İran'ın uranyum zenginleştirmesine izin verilmeyeceğini söylemek büyük bir hatadır. İran, şu veya bu yerden izin beklemiyor." diye konuştu.

        İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere süreci devam ediyor. Tahran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor. Daha önceki açıklamalarında Tahran'ın düşük düzeyde uranyum zenginleştirmesini kabul edeceklerini söyleyen ABD'li yetkililer son zamanlarda İran'ın her düzeyde uranyum zenginleştirme işlemini durdurmasını talep ettiklerini belirtiyor.

        İran ise düşük düzeyde uranyum zenginleştirme faaliyetinin müzakere konusu edilemeyeceğini vurguluyor.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABC News'e yaptığı açıklamada, İran'ın uranyumu yüzde 1 oranında dahi zenginleştirmesine izin veremeyeceklerini ifade ederek, "Uranyum zenginleştirme Trump yönetiminin çok net bir kırmızı çizgisidir. Buna izin veremeyiz çünkü zenginleştirme silahlandırmayı mümkün kılar." demişti.

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de buna yanıt olarak 18 Mayıs’taki açıklamasında anlaşma olsun ya da olmasın ülkesinin uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdüreceğini ABD'nin bu konudaki ısrarının müzakereleri durduracağını ifade etmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İspanya’da mobil şebeke krizi!
        İspanya’da mobil şebeke krizi!
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        Kamyonetteki çifte vahşette gözaltılar var!
        Kamyonetteki çifte vahşette gözaltılar var!
        3 milyon dolara villa aldı
        3 milyon dolara villa aldı
        Üniversite öğrencisiydi... Kanyonda trajik son!
        Üniversite öğrencisiydi... Kanyonda trajik son!
        ABD'de "tehlikeli hava olayları" uyarısı
        ABD'de "tehlikeli hava olayları" uyarısı
        İstanbul'da trafik kazasına bağlı olarak kaç saat trafikte geçiyor?
        İstanbul'da trafik kazasına bağlı olarak kaç saat trafikte geçiyor?
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Prof. Dr. Özlü'den elektronik sigara uyarısı!
        Prof. Dr. Özlü'den elektronik sigara uyarısı!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Konutta reel düşüş 15. ayında
        Konutta reel düşüş 15. ayında
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        "Nicole Kidman'ı kıskanmadım"
        "Nicole Kidman'ı kıskanmadım"
        Araya karıştı
        Araya karıştı
        Büyüyen yeni tehlike
        Büyüyen yeni tehlike
        Kritik HSK seçiminde finale doğru
        Kritik HSK seçiminde finale doğru
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Kaşınan yer kaşınmadan nasıl rahatlar?
        Kaşınan yer kaşınmadan nasıl rahatlar?