Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "(31 Mart'tan sonraki seçimsiz 4,5 yıl) Ekonomi yönetiminin ortaya koyduğu gelecek vizyonu ışığında ve YEP çerçevesinde planlanan tüm ekonomik reformların adım adım hayata geçeceği stratejik önemi yüksek bir dönem olacak"

- "Yapısal reformların ekonomiye katacağı pozitif ivmeyle ülkemizin dünyada yaşanan ekonomik yavaşlamalardan en az şekilde etkilenmesi ve sürdürülebilir büyümeyi hız kesmeden devam ettirebilmesi için kırılganlıktan uzak ve şoklara dayanıklı yeni bir yapıya kavuşacağını düşünüyoruz"

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan:

- "(31 Mart'tan sonraki seçimsiz 4,5 yıl) Ekonomik hayatımıza ilişkin reformlar için çok değerli bir fırsat dönemi olacağına inanıyoruz"

- ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın:

- "Kesintisiz icraat konusunda ev ödevlerimiz bellidir. Şimdi kamusuyla, özel sektörüyle el ele verip gereken reformları gerçekleştirerek büyüyen Türkiye'yi inşa etme dönemidir"

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